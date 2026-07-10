Assassin's Creed: Black Flag Resynced si lancia con recensioni contrastanti su Steam grazie alle microtransazioni

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced è qui, e mentre molti giocatori si godono di nuovo il mare come Edward Kenway, alcuni hanno trovato la loro esperienza ancorata da una serie di microtransazioni disponibili per l'acquisto insieme al gioco stesso. Alcuni hanno persino detto che diventeranno pirati su internet a causa delle microtransazioni, poiché hanno portato Assassin's Creed: Black Flag Resynced a ricevere recensioni contrastanti su Steam.

Le recensioni contrastanti sono molto migliori rispetto al punteggio di Mostly Negative che Black Flag Resynced aveva subito dopo il lancio, ma le recensioni dimostrano che la gente non è contenta dell'idea di spendere £76,21 in più per ulteriori DLC. La maggior parte di questi aspetti sono estetici, anche se alcuni possono darti un vantaggio nel gameplay. Poiché Assassin's Creed: Black Flag Resynced è un titolo per giocatore singolo, questi vantaggi non si faranno sentire molto se un giocatore li perde, ma è comunque un prezzo alto da aggiungere a un remake di un gioco di 13 anni fa.

Puoi prendere la Deluxe Edition per eliminare alcune di quelle microtransazioni, ma otterresti solo i pacchetti Personaggio Assassino Maestro e Navale, il che significa che ci sono ancora altre sette microtransazioni disponibili da acquistare.

È ironico che un remake di un 2013 affronti le stesse critiche di molti giochi degli anni 2010, riguardo all'esagerazione di microtransazioni. Prima dei passaggi di battaglia e delle uscite rotte, queste erano le cose che attiravano l'ira di molti giocatori, e ora sono tornati.