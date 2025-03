HQ

Il problema con la recensione di un gioco di ruolo "da 100 ore" come Assassin's Creed Shadows è che le impressioni e le opinioni cambiano con il passare delle ore. Un gioco come questo deve essere messo a punto e rifinito in modo così creativo che fare le stesse cose o cose simili per ore e ore rimanga fresco e divertente, ed è proprio per questo che mi trovo in un po' di dilemma con questo titolo. Avevo una percezione originale di questo gioco, e poi dopo un altro fine settimana di gioco, dopo circa 20 ore di esperienza, la mia impressione è cambiata un po'. Quindi, con questo in mente, facciamolo di nuovo.

Ci sono forse solo una manciata di giochi che si trovano ad affrontare le stesse sfide di Assassin's Creed Shadows. No, non sto parlando di sciocchezze tossiche della comunità e boicottaggio e cose del genere, sto parlando del peso che viene messo sulle spalle di questo gioco. Ubisoft si trova in una situazione disastrosa in questo momento, lontano da dove operava e si posizionava una volta. L'azienda sta perdendo valore, chiudendo costantemente studi e giochi, spesso in voci di acquisizione, e tutto questo sembra portare a una connotazione comune: Assassin's Creed Shadows ha bisogno di salvare il futuro di Ubisoft. Questo è il modo in cui questo gioco è stato spesso percepito, come se dovesse essere la grazia salvifica per Ubisoft, e se sarà sufficiente per raddrizzare la nave di Ubisoft è tutta un'altra storia.

Prima che ricevessimo Assassin's Creed Origins quasi un decennio fa, la serie aveva iniziato a sembrare molto stantia e ripetitiva, e dopo Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla, sta iniziando a sembrare di nuovo così. Quello che ci si aspetta da uno di questi giochi si addice ora alla tipica formula Ubisoft di un enorme open-world, costellato di punti interrogativi, utilizzando una suite di combattimento più orientata ai giochi di ruolo d'azione e ben lontana dai percorsi stealth-first dei primi titoli. Ci sono forzieri saccheggiabili pieni di equipaggiamento che rendono l'eroe più forte, un tema più soprannaturale e mitico, e tutto questo costituisce un'avventura che potrebbe durare ben oltre 100 ore. Assassin's Creed Shadows non è diverso in molte metriche, ma ci sono miglioramenti ed evoluzioni in più aree principali, modifiche che regolano la formula e alterano il modo in cui conosciamo e viviamo un gioco Assassin's Creed nel 2025. Ma è sufficiente?

Non sono del tutto convinto. Ma prima di entrare nel perché, lasciatemi puntare i riflettori su una delle caratteristiche più forti di questo gioco: la sua narrazione. Ubisoft ha intrapreso la strada di una storia politicamente carica che ruota attorno a Oda Nobunaga e alla sua conquista del Giappone, qualcosa che è supportato da un gruppo misterioso e potente. Se avete visto Shogun, la narrazione che viene tessuta e raccontata qui è molto simile, con tradimenti e cospirazioni, fazioni in guerra ed eroi impavidi provenienti da lidi stranieri in prima linea. Questo approccio narrativo funziona e migliora a passi da gigante le precedenti narrazioni della serie. Le persone e i personaggi che incontri lungo la strada sembrano reali e importanti, e ti lasci coinvolgere da una storia che ha anche colpi di scena inaspettati. Ci sono scelte occasionali da fare che non sembrano così d'impatto come molti giochi con scelte, ma il fatto che tu possa mettere la tua impronta sulla storia anche solo in un modo minore è convincente. La mia unica piccola preoccupazione con questo approccio narrativo è che come Shogun (e la chiara ispirazione dell'adattamento televisivo, Game of Thrones ) a volte può sembrare che ci siano troppe trame perseguite contemporaneamente, fili che possono perdere la loro importanza, in parte a causa della natura più aperta del gioco e del fatto che puoi affrontare missioni e missioni secondarie in modo abbastanza libero. L'agenzia del giocatore è fantastica, ma questo ha un costo quando si tratta di ritmo narrativo e peso.

Una delle altre aree in cui Ubisoft ha cercato di espandere e costruire su idee precedenti è nei suoi protagonisti. In Shadows, non abbiamo una scelta di identità per cominciare, come nel caso di Eivor in Valhalla, o una configurazione in cui si sceglie Kassandra o Alexios in Odyssey. In Shadows, puoi giocare sia nei panni dell'agile shinobi Naoe che del robusto samurai Yasuke, con entrambi i personaggi che hanno stili di gioco e meccaniche molto diversi. Plaudo al rischio creativo che questo rappresenta e posso vedere i luoghi in cui funziona, ancora una volta soprattutto nel dipartimento delle agenzie di giocatori. Tuttavia, in pratica presenta delle pieghe. La formula Assassin's Creed non è per i samurai, e questo significa che Yasuke (forse appropriatamente) si sente come un uomo fuori posto, con il gioco chiaramente progettato e costruito attorno a Naoe e alle sue abilità. Yasuke non sa fare parkour o arrampicarsi bene, è senza speranza in furtività e in combattimento gli manca la finezza e l'abilità di Naoe, facendolo sentire come un toro in un negozio di porcellane. Certo, ci sono occasioni in cui Naoe si sente fuori posto, ad esempio nei combattimenti contro un nemico più grande o un gruppo di nemici, una situazione in cui la sua agilità e la sua bassa salute sembrano meno d'impatto rispetto alla forza e all'armatura di Yasuke. È con questo in mente che Shadows esiste in una sorta di limbo creativo in cui semplicemente non sembra che il gameplay sia stato strutturato e perfezionato per adattarsi alla sua configurazione a doppio eroe.

Ma anche se non è l'elemento più forte del gioco, non è nemmeno lontanamente il più debole o il più divisivo. Per me, questo è il mondo aperto. Per cominciare, il Giappone feudale che Ubisoft ha costruito è assolutamente bello e creativamente vario. La verticalità e la geografia, l'uso del verde e del fogliame, l'incredibile varietà del castello e il design urbano, tutto questo è il top della linea e davvero fantastico. Il problema è che dopo decine di ore, il mondo perde il suo fascino e smette di sembrare particolarmente eccitante da esplorare. Questo non è un Kingdom Come: Deliverance II in cui il mondo sembra vivo e inaspettato, e nemmeno un Valhalla in cui la terra è punteggiata da così tanti contenuti che a volte si riesce a malapena a respirare. Shadows può sembrare sterile e carente e questo per una manciata di motivi.

Il sistema dei punti interrogativi dei punti di interesse deve essere lasciato nel passato. È stanco e noioso e sembra datato da anni. È anche incredibilmente deludente quando viaggi verso un punto interrogativo solo per scoprire che si tratta di un santuario o di un villaggio con letteralmente nulla da offrire al giocatore. Il motivo per cui Ubisoft ha deciso di abbandonare il divertente e rinfrescante World Events di Valhalla mi sconcerta, e anche la mancanza di combattimenti con i boss avvincenti nel mondo aperto delude. L'unico punto debole del sostenere la furtività è che si perde la natura tattile e stimolante degli incontri di combattimento action-RPG che Valhalla così ottimamente consegnati con battaglie contro il Daughters of Lerion o la fauna selvatica mortale, o anche Odyssey errante Mercenaries. Anche i castelli, per quanto grandiosi, hanno bisogno di un aggiornamento del design in quanto diventa un po' faticoso dirigersi costantemente verso i castelli e sentirsi chiedere di completare gli stessi obiettivi per "conquistarli". Anche il design delle missioni è altrettanto poco ispirato, con quasi tutti i bersagli che hai il compito di cacciare impostati con la stessa formula; con il giocatore che riceve una posizione libera e poi viene incaricato di trovare il bersaglio in quella zona inesatta. Questa serie ha chiesto a gran voce un approccio più simile a Hitman per un po', in cui puoi affrontare la situazione a portata di mano in una moltitudine di modi, invece di dirigerti semplicemente verso un'area e poi pugnalare il bersaglio al collo...

Parlando della mappa, una delle mie principali frustrazioni è il modo in cui il gioco ti impone e ti blocca dall'esplorazione a volte impedendo al giocatore di essere in grado di scalare pendenze minori e simili. Non c'è alcun problema con il giocatore che corre su tetti ghiacciati in inverno, ma scalare una collina durante l'estate vedrà Naoe scivolare giù come se fosse un ragno che tenta di arrampicarsi fuori da una vasca da bagno.

I punti di vista ora sembrano un male necessario, che funge da modo pratico per attraversare facilmente l'enorme mappa usando il viaggio veloce, ma sarei negligente se notassi che il posizionamento di molti nei castelli occupati e nel territorio nemico può essere a dir poco fastidioso. Per fortuna, le basi Kakurega aiutano un po' in questo, anche se anche il loro scopo è deludente, semplicemente fungendo da luogo in cui è possibile ricaricare le scorte e accedere a contratti aggiornabili che premiano le risorse. E questo mi porta a un'altra area che non mi interessa più nei giochi Assassin's Creed: le risorse e i forzieri saccheggiabili.

Il livello di interazione in Shadows è spesso riservato al saccheggio di forzieri pieni di risorse utilizzate per potenziare la tua base o il tuo equipaggiamento, o semplicemente a nuove armi e armature. Sarebbe bello se ce ne fossero una manciata in giro per la mappa, ma ce ne sono innumerevoli e la maggior parte di loro ricompensa molto poco... Semplicemente non è più gratificante dover aprire le casse per acquisire equipaggiamento a livelli codificato a colori e, come i punti interrogativi sulla mappa del mondo, anche questa serie chiede a gran voce un cambiamento in questo formato.

Ora, dirò che Ubisoft ha fatto passi da gigante in aree che richiedevano attenzione, vale a dire la progressione e l'eliminazione del ridicolo albero delle abilità di Valhalla. Ora, guadagni Mastery Points salendo di livello e completando le missioni, con queste spese nei pochi alberi delle abilità per sbloccare nuovi strumenti e abilità o occasionalmente migliorare gli attributi principali. Il problema è che per sbloccare nuovi livelli su ogni albero delle abilità è necessario migliorare il proprio Knowledge Rank, che viene fatto completando le attività open-world contrassegnate in rosso, con molte attività simili a Ghost of Tsushima, che si tratti di meditazione o allenamento con la spada di Yasuke. In sostanza, ora c'è un vantaggio effettivo nel fare alcune cose nel mondo aperto, oltre a guadagnare semplicemente esperienza e trovare un bottino migliore.

Inoltre, noterò - nonostante molti dei miei pensieri precedenti - che Shadows è forse il Assassin's Creed più appropriato che abbiamo visto negli ultimi anni. Sembra la storia di un vero assassino, con la furtività che torna ad essere un elemento centrale e importante e l'eleganza che la contraddistingue è in pieno effetto. Assassin's Creed Mirage offriva qualcosa di simile, tranne che in un formato che sembrava più simile all'ultima generazione Assassin's Creed con una struttura lineare più grande. Shadows è questo moderno formato Assassin's Creed, tranne che con tutti i tasti, e alcuni nuovi, elementi e sistemi in atto (che si tratti di strisciare in posizione sdraiata o di usare un rampino per arrampicarsi facilmente sulle strutture) che ti permettono di trattarlo come un gioco d'azione stealth, se lo desideri. Se preferisci l'approccio più diretto, Kool Aid man sledgehammer, Yasuke è disponibile. Ma Naoe è il modo corretto di giocare a questo gioco e attraverso i suoi occhi Ubisoft ha creato un divertente gioco di ruolo. La furtività funziona sempre? Dalla mia esperienza, no, ma quando lo fa e quando i nemici non ti individuano e non ti rilevano istantaneamente, è un brivido assoluto concatenare insieme omicidi e uccisioni furtive, e questo è di gran lunga il punto in cui il gioco è più forte.

Questo è tutto il motivo per cui trovo che Assassin's Creed Shadows sia un gioco insolito. Da un lato, la grande visione dovrebbe essere celebrata e lodata e ci sono molti elementi presenti che spiccano e impressionano. Che si tratti della narrazione, del combattimento, del design e dell'aspetto, della progressione raffinata, persino delle animazioni e dei filmati enormemente migliorati... C'è molto da sostenere e così tanto da fare che otterrai il valore dei tuoi soldi e anche di più. Ma allo stesso tempo, questo è il quarto giocoAssassin's Creed costruito in questo stile espansivo e non sembra che la serie stia davvero andando avanti molto. Qualunque sia il prossimo capitolo, è necessario fare passi avanti per modificare il modo in cui viviamo e riconosciamo questi titoli, perché dopo Origins, Odyssey, Valhalla e ora Shadows, sono alla fine del mio ingegno con questo formato open-world incredibilmente noioso e l'equipaggiamento a colori e la struttura delle risorse saccheggiabili che manca di qualsiasi forma di carisma.

Se dovessi fornire un breve riassunto del mio tempo con Assassin's Creed Shadows, direi che è un gioco di ruolo tentacolare con più successi che mancati successi e che affronta una manciata di problemi della serie mentre viene trattenuto da molti altri. È forse il gioco più Assassin's Creed degli ultimi anni, e questo costituisce sia molti incredibili punti di forza che diverse fastidiose debolezze. È Ubisoft come lo conosci e lo ami.