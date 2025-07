Assassin's Creed Shadows budget rivelato - ed è enorme

HQ

Assassin's Creed Shadows è il gioco Ubisoft più costoso di sempre? Sembra proprio di sì, dato che l'alto dirigente Yves Guillemot ha recentemente rivelato quanto sia costato lo sviluppo dell'ultimo capitolo del loro più grande franchise: l'incredibile cifra di 100 milioni di euro.

Questa cifra non copre solo lo sviluppo, ma include anche ampi sforzi di marketing e investimenti nel motore di gioco sottostante. Ancora costoso, ma sostanzialmente in linea con quanto costano molti dei principali titoli AAA al giorno d'oggi.

Data la tendenza all'aumento vertiginoso dei budget per lo sviluppo e il marketing, non sorprende che i principali editori stiano raddoppiando i franchise collaudati. È un modo per evitare flop catastrofici come Concord, che secondo quanto riferito è salito a 400 milioni di dollari.