Assassin's Creed Shadows è il nuovo gioco più venduto del 2025

Assassin's Creed Shadows ha visto un sacco di vendite piuttosto forti da quando è stato lanciato all'inizio di quest'anno, soprattutto in Europa, dove rivendica il titolo di nuovo gioco più venduto del 2025. Nonostante una campagna su Internet per abbatterlo e la costante vergogna della "mancanza di rispetto per la cultura giapponese", AC Shadows ha comunque venduto molte copie.

Secondo The Game Business, quest'anno ha battuto in Europa titoli del calibro di Monster Hunter Wilds, Split Fiction, Mario Kart World e Kingdom Come: Deliverance II. Finora quest'anno in Europa sono stati venduti 71 milioni di giochi per PC e console, con un calo del 6% rispetto al 2024.

A proposito di 2024, nonostante AC Shadows sia il nuovo gioco più venduto del 2025, un vecchio favorito è ancora il titolo più venduto in Europa. EA Sports FC 25 è il vincitore del gioco più venduto del 2025 in Europa, nonostante sia uscito nel 2024.

Un grande nome del gioco manca dall'elenco di The Game Business, ed è Clair Obscur: Expedition 33. Tuttavia, ciò è dovuto al fatto che l'editore attualmente non condivide i suoi dati con l'azienda da cui TGB ha ottenuto i suoi dati.