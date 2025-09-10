Assassin's Creed Shadows ' Il DLC Claws of Awaji arriva questo mese, ed ecco come puoi tuffarti nel contenuto

HQ

Sapevamo da mesi che Claws of Awaji, il DLC della storia promesso da Ubisoft per Assassin's Creed Shadows, sarebbe arrivato il 16 settembre, e ora che il giorno si avvicina, Ubisoft ha rivelato alcuni dettagli importanti da sapere prima del lancio.

Ad esempio, gli orari in cui potremo iniziare a giocare al DLC, che è gratuito per coloro che hanno preordinato il gioco prima del lancio. Per chi è poi salito sul carro di Shadows, l'accesso ai contenuti aggiuntivi costerà 25 euro.

E mentre siamo in tema di accesso al contenuto, sembra che questo DLC farà parte della storiaAssassin's Creed Shadows di fine gioco, poiché i requisiti per l'accesso includono il completamento di alcuni degli ultimi obiettivi della missione di Naoe e Yasuke, oltre a completare le loro serie di missioni personali e porre fine alla minaccia dello Shinbakufu.

Claws of Awaji sbloccherà anche una missione aggiuntiva in cui Naoe imparerà a usare un nuovo tipo di arma, il bastone bō. Ci saranno più armi e armature leggendarie nel nuovo contenuto sull'isola di Awaji, ma i leggendari bastoni bō si otterranno solo ripulendo le roccaforti dei DLC. I pacchetti di questi oggetti saranno disponibili anche nell'Animus Hub e nel Negozio.

Pronto a tuffarti nell'espansione Claws of Awaji per Assassin's Creed Shadows ?