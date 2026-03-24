Atomfall i giocatori hanno mangiato 16,8 milioni di pasticcini della Cornovaglia dal lancio

HQ

Questa settimana, Atomfall celebra un anno dal suo lancio. Arrivato sulle nostre schermate il 27 marzo 2025, il gioco d'avventura distopica di Rebellion sembrava molto simile a Fallout, intriso di romanzi di fantascienza britannici del XX secolo. Un mondo interessante, senza dubbio, e uno che i giocatori hanno passato milioni di ore a esplorare.

In un nuovo post che mette in evidenza tutte le cose che abbiamo fatto durante il nostro anno con Atomfall, Rebellion ci dice che sono state trascorse più di 17 milioni di ore nella zona di quarantena. Durante quel periodo, siamo morti ben 42,3 milioni di volte, con i robot BARD come nemici più letali, con il 14,9% delle morti totali dei giocatori. I ferali erano subito dietro con il 13,6%, poi il Protocollo arrivò al terzo posto con il 9,6%

Anche se personalmente ho trovato la mazza da cricket la mia arma preferita nel gioco, i giocatori hanno avuto più fortuna con arco e frecce, fucile a canna singola e rivolver Webley, che erano le prime 3 armi letali.

Sono stati trovati quasi 7 milioni di fumetti, ben oltre 16 milioni di pasticcini della Cornovaglia sono stati derisi, e abbiamo gustato milioni di fette di torta. Guarda l'elenco completo delle statistiche dell'anniversario nell'immagine qui sotto: