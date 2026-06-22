Avowed e lo sviluppatore di The Outer Worlds, Obsidian, che affronta una causa collettiva per presunte violazioni salariali

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Obsidian Entertainment, lo studio dietro Avowed, The Outer Worlds, Fallout: New Vegas e Pentiment, solo per citarne alcuni, è attualmente coinvolta in una causa collettiva, che sostiene che lo sviluppatore di RPG abbia un "schema sistematico di violazioni di salari e orari."

Come ha notato GamesRadar, il redditor macken-zee ha riportato alla luce il caso. È apparso per la prima volta nell'ottobre dello scorso anno, con lavoratori che accusavano Obsidian di furto salariale, straordinari non pagati e di negare a certi dipendenti l'orario dei pasti e/o delle pause di riposo. La causa cerca un risarcimento economico per le persone coinvolte, sperando "di recuperare, tra le altre cose, salari non pagati, spese aziendali non rimborsate, benefici, interessi, spese legali, costi e spese."

L'ultimo aggiornamento sul caso è stato fornito a marzo, in cui Obsidian ha negato tutte le accuse esposte nella causa. La risposta afferma che i ricorrenti "non hanno esposto fatti sufficienti a costituire richieste valide contro il convenuto su cui possa essere concesso un rimedio." Ha inoltre affermato che i dipendenti lesi hanno "acconsentito" al comportamento presunto, implicando essenzialmente che i lavoratori hanno accettato di non essere pagati nulla e di rinunciare alle pause pasto e riposo. Da allora non ci sono stati aggiornamenti significativi, ma ci assicureremo di coprirli man mano che appariranno in questo caso.