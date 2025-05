Baldur's Gate III miniature hanno ottenuto il più basso possibile su Carisma

HQ

Baldur's Gate III continua ad essere immensamente popolare anche dopo che Larian Studios ha annunciato che stava completamente terminando il supporto per il gioco per passare ad altre cose (anche se non riescono a contenersi). Molti amano il meraviglioso cast di personaggi e quando Wizkids ha recentemente rilasciato una collezione di miniature del gioco, ovviamente molte persone l'hanno afferrata.

Ma non avrebbero dovuto. Wizkids non sono stati molto gentili con i personaggi, che sono brutti da morire e per lo più ricordano interpretazioni realmente fallite Temu (nella migliore delle ipotesi), dove in alcuni casi è persino difficile vedere chi sono i personaggi. E non stiamo esagerando, infatti Wizkids stessi ammettono che non è andata affatto bene e ora offrono un rimborso completo a chiunque lo abbia acquistato. Scrivono:

"Sfortunatamente, abbiamo mancato il bersaglio in questo obiettivo con il cofanetto dei personaggi di D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3. Se hai acquistato questo set tramite i nostri negozi online, offriremo un rimborso completo a coloro che non sono soddisfatti del loro set.

In un post su Reddit e Threads qui sotto, puoi dare un'occhiata agli orrori e farti una bella risata nel processo.