Baldur's Gate IV sta arrivando, ma non per un po'

Anche se Baldur's Gate III ha dimostrato di essere un enorme successo per la Wizards of the Coast, ciò non significa che un sequel sarà il prossimo gioco in arrivo dal proprietario di D&D. Invece, sta cercando di collaborare con diversi talenti nel settore dei giochi per portare nuove storie al pubblico.

Parlando con The Game Business, il presidente di Wizards of the Coast John Hight e il CEO di Giant Skull Stig Asmussen hanno parlato della loro prossima collaborazione, che non sarà Baldur's Gate IV o qualcosa di simile.

"Baldur's Gate è un gioco incredibile e, naturalmente, faremo un successore", ha detto Hight. Ma il gioco di Giant Skull non è questo. "Andiamo da Stig e dal suo team per raccontare una storia incredibile e portare D&D a un pubblico molto vasto. Idealmente, il gioco piacerà ai giocatori di D&D perché li aiuterà a realizzare la loro immaginazione. Ma si spera che piacerà anche alle persone che amano giocare ai giochi d'azione, che amano i giochi Jedi, che amano i giochi di God of War".

L'idea di fare appello a un vasto pubblico potrebbe far suonare qualche campanello d'allarme, dato che Baldur's Gate III è un gioco che è riuscito a ottenere un ampio appeal nonostante avesse meccaniche che avrebbero potuto allontanare le persone. Tuttavia, Asmussen è un professionista del settore, avendo diretto entrambi i giochi Jedi di Star Wars e lavorato come direttore creativo su God of War 3, quindi se qualcuno sa come rendere ancora emozionanti i giochi di ampio richiamo, è sicuramente lassù.