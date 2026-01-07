HQ

Ci sono molti giochi indie ogni anno che dovresti giocare, ma solo pochi che semplicemente non puoi fermare una volta iniziati. Ball x Pit, sviluppato da Kenny Sun e pubblicato da Devolver Digital per PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 e PC, è uno di quei rari casi.

Il ciclo di gioco principale ruota attorno alla rottura di mattoni (che fungono anch'essi da nemici) usando palline. Può sembrare semplice (o addirittura noioso), ma il gioco aggiunge una generosa quantità di elementi roguelite che offrono continui "momenti di serotonina": piccole ma frequenti ricompense che ti solleticano il cervello e rendono Ball x Pit uno dei giochi più coinvolgenti del 2025.

La storia si svolge tra le rovine della città di Ballbylon, devastata da un meteorite che ha distrutto la città e ha lasciato dietro di sé una gigantesca fossa. Il tuo ruolo come eroe è ricostruire la città e riparare l'ascensore che permette l'accesso a livelli più profondi. Ogni fase presenta due mini-boss e un boss finale, insieme a sciami di nemici che sparano, attaccano e bloccano il tuo cammino. Ogni run inizia con il tuo personaggio al livello uno, e la selezione dei power-up è casuale, assicurando che nessuna run abbia la stessa identica.

All'inizio devi sbloccare diverse palle e oggetti, ma più avanti il gioco può evolversi in un vero e proprio bullet hell, che ricorda Vampire Survivors. Ogni partita ti fa guadagnare denaro e risorse che possono essere usati per ricostruire Ballbylon e sbloccare nuovi potenziamenti e personaggi. Ogni personaggio ha un'abilità unica che cambia l'inizio di una partita: uno inizia con una palla di fuoco, un altro trasforma il gioco in un'esperienza a turni, un altro lancia palle dal retro dello schermo. Queste abilità possono poi essere mescolate, quindi quando il gioco si trasforma in bullet hell, si guadagna davvero il titolo.

L'aspetto della ricostruzione del gameplay è altrettanto importante. Durante ogni fase, puoi trovare progetti per costruire edifici in Ballbylon, e ogni edificio fornisce un effetto unico o sblocca un nuovo personaggio. In termini semplici, il ciclo di gioco è questo: tenta una fase → guadagnare denaro, risorse o progetti → ricostruire parte della città → tenta un'altra fase → ripetere. Questa struttura rende utile rivisitare le fasi, sia che tu stia raccogliendo risorse sia cercando progetti che ti sono sfuggiti. Poiché ricostruire è solitamente possibile solo dopo aver completato una partita (a meno che tu non spenda una grande quantità di valuta di gioco), ogni sistema del gioco ti spinge a continuare a giocare ancora e ancora.

Nonostante lo stile artistico 3D pixelato e la colonna sonora breve ma orecchiabile (entrambi costanti promemoria che Ball x Pit è un gioco indie), c'è qualcosa di speciale nella sua formula roguelite che ti fa trascurare i suoi piccoli difetti. Cattura perfettamente la sensazione di "un'ultima corsa e mollo". È semplice, ma funziona.

Detto ciò, questo significa anche che il gioco non sarà per tutti. Serve pazienza e più run prima che tutto si scateni davvero. Se ti butti solo perché tutti lo lodano, potresti rinunciare completamente e finire per chiederti cosa sia tutto questo trambusto. Ball x Pit si gode meglio al proprio ritmo, comprendendo e abbracciandone la natura roguelite. Fallo e alla fine ti ritroverai immerso nel caos dipendente che porta alla tua console o PC.

