Baroque Works arriva in piena forza nel teaser della One Piece Stagione 2

Netflix ha pubblicato il teaser trailer della seconda stagione di One Piece e, come sospettavamo, la fazione malvagia nota come Baroque Works sarà una parte fondamentale dei prossimi episodi. Nel teaser, vediamo personaggi come Miss All Sunday, alias Nico Robin, Miss Wednesday, Mr.3 e Mr.5.

Come spiegato nel trailer, Baroque Works costituisce una lega di assassini, la maggior parte dei quali cerca la testa dei nostri pirati a un certo punto della storia. Considerando gli archi narrativi in cui Baroque Works è coinvolta nel manga e nell'anime, dubitiamo che Netflix ne parlerà tutti nella seconda stagione, ma vedremo parecchio contenuto originale di One Piece.

Drum Kingdom, Whiskey Peak e altri sembrano essere trattati nei prossimi episodi, il che significa che stiamo andando a un ritmo piuttosto veloce. Se vedremo mai la storia live-action raggiungere il manga e l'anime è un discorso completamente diverso.