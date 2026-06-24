Batman affronterà L'Enigmista, il Joker e altri ancora in Caped Crusader: Stagione 2

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Il 31 luglio potrebbe essere un giorno che molti fan dei fumetti hanno segnato nel loro calendario, poiché è la data ufficiale di anteprima di Spider-Man: Brand New Day, ma è anche la stessa data in cui uscirà il secondo lotto di episodi Batman: Caped Crusader su Prime Video.

Come parte della sua partecipazione all'Annecy Film Festival, Prime Video ha appena condiviso il trailer completo di questa nuova serie di episodi in vista del loro arrivo tra cinque settimane. Nel clip, torniamo a una versione anni '30 di Gotham City, dove i gangster fanno il caos e Batman fa del suo meglio per ridurre la criminalità alle ginocchia, una mossa che alla fine genera un nuovo e più terrificante tipo di villain.

A tal fine, dopo aver affrontato Oswalda "Pinguino" Cobblepot, Harley Quinn, Clayface e altri nella prima stagione della serie, in questa seconda stagione arriveranno altri pezzi grossi, in particolare l'Enigmista e persino il Joker, che apparentemente avrà un ruolo più minore, seppur memorabile, nella stagione.

Puoi vedere tutto questo qui sotto nel trailer della seconda stagione di Batman: Caped Crusader, e se non hai visto la serie, vale la pena menzionare che proviene dalla mente di Bruce Timm, la persona che ha dato al mondo Batman: The Animated Series, con Matt Reeves di The Batman e JJ Abrams come produttori esecutivi.