Battlefield 2042 riceve un aggiornamento massiccio che presenta un evento crossover con Battlefield 6

Francamente, il 10 ottobre non arriverà mai abbastanza presto. Dopo due eccellenti fine settimana di beta, è chiaro che Battlefield Studios ha sviluppato un gioco di cui vale la pena essere entusiasti, ed è per questo che sapere che non saremo in grado di giocarci di nuovo per altre sette settimane circa se ancora più devastante.

Tuttavia, ci sono modi per occupare il tuo tempo e modi per prepararti ulteriormente per l'imminente lancio di Battlefield 6. Ciò include il ritorno a Battlefield 2042, per dare un'occhiata a un nuovo aggiornamento che è arrivato e che offre ricompense crossover con il prossimo capitolo in arrivo della serie.

Conosciuto come l'aggiornamento Road to Battlefield 6, questo aggiunge un grande pass pieno zeppo di ricompense che i fan possono guadagnare ed eventualmente utilizzare in Battlefield 6. Per farlo è sufficiente giocare a Battlefield 2042, che viene anche ampliato con una rivisitazione dell'amata mappa Iwo Jima e anche con alcuni nuovi hardware, tra cui i jet da combattimento KFS2000, Lynx Sniper Rifle e A10 Warthog e SU-25M Frogfoot.

Il pass completo offre 60 ricompense, ma solo 30 di esse si riferiscono a Battlefield 6. Secondo il post di annuncio X, ci è stato detto che questi saranno offerti ai livelli 8, 19, 30, 40, 49 e 60, tutti con il pass gratuito e in livelli in cui verranno distribuiti più oggetti.

Tuttavia, con Iwo Jima ora qui, dai un'occhiata al trailer Road to Battlefield 6 qui sotto.