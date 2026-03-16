Bethesda anticipa notizie importanti Starfield in arrivo questa settimana

HQ

In un anticipo arrivato un po' all'improvviso, Bethesda ha confermato alla fine della scorsa settimana che avrebbe avuto qualcosa da condividere su Starfield questa settimana. Anche se non abbiamo esattamente sentito cosa sia quella cosa, ci sono alcune ipotesi che potremmo fare per individuarlo.

Il tweet che ha dato il via a tutto è stata una risposta a un articolo di PC Gamer in cui il compositore di Starfield definiva Todd Howard un visionario. "Ne abbiamo parlato con Todd e ha detto che il suo unico potere visionario è vedere le corsie di corsa in EA College Football 26," recita la risposta di Bethesda. "Apprezza tutti i feedback appassionati su Starfield e avremo altro da condividere la prossima settimana."

Poi, anche il leaker Billbil-kun di Dealabs ha risposto al post di Bethesda, affermando che un rapporto rilasciato due settimane fa da quel media è ora quasi confermato. Il rapporto di Dealabs indicava che domani, il 17 marzo, sarebbe il giorno Starfield in cui i preordini PS5 sarebbero stati attivati, con una possibile uscita per il 7 aprile. Billbil-kun ha anche notato che probabilmente verranno rivelate altre novità, quindi i fan che sperano in ulteriori novità su un'ulteriore espansione non dovrebbero ancora perdere il coraggio.