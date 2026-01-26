Bladesong (Accesso anticipato)

Non è mai stata mia ambizione o sogno forgiare le mie spade. Ma dire che non sono affascinato dall'arte sarebbe una bugia. Ho visto innumerevoli clip su YouTube in cui i maestri forgiano spade affilate come rasoi che poi usano per tagliare angurie, grandi pezzi di carne e bottiglie piene di acqua gassosa. È davvero interessante, e poter simulare l'arte della forgiatura è stato quindi davvero stimolante. Non fantastico, ma sicuramente stimolante.

Bladesong è fondamentalmente nient'altro che un simulatore di forgiamento di spade, ma cerca di essere qualcosa di più. C'è una campagna con una storia testuale in cui fai scelte diverse: forgiare spade, vendere spade, comprare materiali, forgiare altre spade e salire di livello per sbloccare nuove abilità e parti più interessanti da attaccare alla spada. In realtà è una storia ben scritta, ma mi manca l'immersione che dovrebbe esserci quando si gioca come maestro fabbro, perché tutto ciò che vedi oltre alla vera forgiatura della spada sono lunghi testi con la storia. Sarebbe stato più divertente poter passeggiare per la tua fucina, chiacchierare con potenziali clienti e provare davvero la sensazione di "essere lì".

Un ordine da un cliente a sinistra e un classico albero delle abilità a destra.

Ma Bladesong è essenzialmente un simulatore, ed è chiaro che questo era il focus iniziale, con la campagna aggiunta più avanti. Perché in realtà è davvero divertente colpire il metallo con un martello e modellare le spade esattamente come le vuoi. La modalità creativa ti offre completa libertà senza dover considerare cosa potrebbero volere i potenziali clienti in termini di caratteristiche e funzioni della loro spada.

Sì, nella campagna ci sono richieste specifiche da tenere in considerazione, dove il cliente potrebbe volere una spada più pesante e smussata piuttosto che affilata e facile da brandire. Altre volte, può essere una spada che si può impugnare con una mano sola, pesa poco e ha una punta affilata come un rasoio. Come quelle spade che i tre moschettieri agitano in giro - capisci? In ogni caso, la campagna è un ottimo modo per imparare i diversi modi disponibili per creare spade e cosa significano i termini altrimenti sconosciuti. Per me, molto è molto nuovo, almeno, dato che non sono molto esperto in questo campo.

Annuncio pubblicitario:

Bladesong è attualmente in Early Access, quindi è difficile prevedere come si evolverà in futuro. Ma faccio fatica a immaginare che ci sarà molto di più di un'ulteriore espansione di opzioni di personalizzazione, materiali e accessori. La campagna riceverà sicuramente aggiornamenti qua e là per offrire più varietà, ma altrimenti probabilmente sarà "solo" questo che avremo: un simulatore di forgiatura di spade molto competente. Non abbiamo molti di quelli di prima, e non è mai sbagliato provare cose nuove quando si tratta di gioco. Sicuramente c'è qualcuno là fuori che desidera forgiare la propria Master Sword o qualcosa di simile a quelli che porta con sé nei giochi di Final Fantasy. Qui, è assolutamente possibile.

Alcune delle spade su cui ho lavorato. Ho aggiunto "Maestro di Spada" al mio CV, nel caso te lo stessi chiedendo.

Bladesong è incredibilmente di nicchia. Fa ciò che si propone con abilità e lucidità - e sto parlando della forgiatura stessa. La storia sembra qualcosa aggiunto in seguito per rendere il gioco più sostanzioso. Non è male, ma è solo un po' troppo semplice nella sua esecuzione. Ma forse sei il tipo di persona che ha sempre pensato: "Vorrei che ci fosse un gioco in cui potessi costruire le mie spade," e se è così, Bladesong è sicuramente qualcosa che dovresti provare. È un'attività perfetta da imparare solo per giocare con gli strumenti e ridere di quanto si possano fare spade terribili - o provare a creare creazioni davvero complicate e potenti. Dipende da te.

Annuncio pubblicitario: