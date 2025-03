Bloodborne compie 10 anni oggi, eppure non abbiamo ancora una rimasterizzazione

HQ

Oggi, 24 marzo 2025, segna dieci anni dal lancio di Bloodborne su PlayStation 4. L'oscuro gioco di ruolo d'azione di FromSoftware che combina influenze vittoriane e lovecraftiane in uno dei suoi mondi più interessanti fino ad oggi rimane un titolo preferito dai fan e un gioco che è al centro di dibattiti su remaster, remake e potenziali sequel.

Molti fan e giocatori hanno accusato Sony di armeggiare con Bloodborne. L'hype per il gioco rimane fin troppo reale anche un decennio dopo il lancio, eppure l'unico modo legittimo di giocare rimane la versione PS4 del gioco, bloccata a 30fps.

Mentre il 20° anniversario di God of War è stato accolto con molti festeggiamenti, al momento non c'è una sbirciatina sul PS Blog su Bloodborne. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che Sony sa che se non ha nulla di grande da annunciare, sarà di nuovo criticato online, ma ti viene da chiederti perché abbiano evitato quello che sembra un assegno ovvio per così tanto tempo.

Che ci sia un remaster, un sequel o un remake in arrivo o meno, ciò non impedisce alle persone di godersi Bloodborne fino ad oggi. I modder hanno lavorato duramente per portare il gioco agli standard moderni, dimostrando che anche se Sony non darà un'altra possibilità a Bloodborne, i fan hanno una pazienza illimitata per il classico moderno.