Bonanza di gaming natalizia: la vendita Xbox Countdown è ora iniziata con prezzi drasticamente ridotti fino al 7 gennaio

Dato che domani iniziano le vacanze di Natale e Capodanno per molti, volevamo ricordarvi che Microsoft ha ora iniziato la sua annuale Countdown Sale. La vendita è enorme, con oltre 1.000 giochi, quindi diremmo che c'è una buona probabilità che trovi qualcosa che ti piace prima che la vendita finisca il 7 gennaio.

Abbiamo trovato titoli fenomenali in vari generi e fasce di prezzo attualmente significativamente scontati (e non inclusi nel Game Pass), sia più vecchi che più recenti, e pensiamo che la maggior parte di voi troverà qualcosa che vi piace qui sotto:



Avatar: Frontiers of Pandora - 33% di sconto (£16,74 / €20,09)



Death Stranding: Director's Cut - 60% di sconto (£13,99 / 15,99)



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 70% di sconto (£13,49 / €14,99)



Final Fantasy XVI - 30% di sconto (£24,99 / €29,99)



Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition - 85% di sconto (£11,24 / €12,74)

Monster Hunter Stories - 35% di sconto (£16,24 / €22,74)



Power Rangers Rita's Rewind - 35% di sconto (£19,00 / €19,49)



Sea of Stars - 40% di sconto (£17,99 / €20,99)



Sonic Racing: Crossworlds Digital Deluxe - 35% di sconto (£51,99 / €58,49)

Split Fiction - 25% di sconto (£33,74 / €37,49)



Street Fighter 6 - 50% di sconto (£17,49 / €19,99)



Warhammer 40,000: Space Marine II - 60% di sconto (£23,99 / €27,99)



Possiamo aggiungere che c'è anche uno sconto del 20-30% su alcuni giochi nuovi come Battlefield 6, Borderlands 4, Lego Party e ARC Raiders. Se trovi offerte particolarmente buone, apprezzeremmo se potessi aiutare i tuoi colleghi lettori di Gamereactor condividendole nella sezione commenti qui sotto. Condividere è prendersi cura, come sapete, e potete trovare qui la Countdown Sale.