Bonanza di gaming natalizia: la vendita Xbox Countdown è ora iniziata con prezzi drasticamente ridotti fino al 7 gennaio
È ora ancora una volta di trovare sia giochi vecchi che nuovi a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli di ieri. Cogli l'occasione e comprati qualcosa di divertente e economico per Natale...
Dato che domani iniziano le vacanze di Natale e Capodanno per molti, volevamo ricordarvi che Microsoft ha ora iniziato la sua annuale Countdown Sale. La vendita è enorme, con oltre 1.000 giochi, quindi diremmo che c'è una buona probabilità che trovi qualcosa che ti piace prima che la vendita finisca il 7 gennaio.
Abbiamo trovato titoli fenomenali in vari generi e fasce di prezzo attualmente significativamente scontati (e non inclusi nel Game Pass), sia più vecchi che più recenti, e pensiamo che la maggior parte di voi troverà qualcosa che vi piace qui sotto:
Possiamo aggiungere che c'è anche uno sconto del 20-30% su alcuni giochi nuovi come Battlefield 6, Borderlands 4, Lego Party e ARC Raiders. Se trovi offerte particolarmente buone, apprezzeremmo se potessi aiutare i tuoi colleghi lettori di Gamereactor condividendole nella sezione commenti qui sotto. Condividere è prendersi cura, come sapete, e potete trovare qui la Countdown Sale.