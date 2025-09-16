Borderlands 4 è a dir poco un successo travolgente - due milioni di copie vendute dal lancio

HQ

I giocatori arrabbiati e le aspre critiche per la scarsa ottimizzazione del gioco non sembrano aver rallentato l'enorme successo di Borderlands 4. Nemmeno una serie di osservazioni da prima pagina da parte del capo di Gearbox Randy Pitchford può far deragliare lo slancio, poiché i nuovi dati di Alinea Analytics rivelano che il looter-shooter ha già incassato oltre 150 milioni di dollari e venduto circa due milioni di copie, più della metà di quelle su Steam.

Questo traguardo significa anche che il franchise di Borderlands ha ora superato il magico traguardo dei 100 milioni di vendite dal lancio del primo gioco tanti anni fa. È un record impressionante che consolida Borderlands come una delle serie di giochi di ruolo d'azione di maggior successo di tutti i tempi. E il viaggio è tutt'altro che finito: il mese prossimo Borderlands 4 arriverà su Switch 2, una versione che quasi sicuramente darà alle vendite un'altra grande spinta.

Quindi, tanto di cappello a Gearbox—Borderlands 4 è a dir poco un successo travolgente.