Borderlands 4 sarà un'evoluzione maggiore rispetto a Borderlands 3 rispetto al terzo gioco di Borderlands 2

HQ

Quando Borderlands 3 è stato lanciato nel 2019, ai fan è piaciuto molto, ma c'era preoccupazione tra alcuni critici e giocatori che la serie non avesse innovato abbastanza e il gioco sembrava troppo simile a Borderlands 2, nonostante l'attesa di cinque anni dopo The Pre-Sequel. Ora che Borderlands 4 uscirà a settembre, sei anni dopo Borderlands 3, ci chiediamo: la storia si ripeterà?

Ho chiesto a Chris Brock, produttore esecutivo di Gearbox, cosa ne pensasse durante una visita al quartier generale di 2K Games a Monaco di Baviera, e sono fiduciosi che Borderlands 4 sorprenderà i giocatori in modi che Borderlands 3 non potrebbe.

"Il tempo tra Borderlands 2 e Borderlands 3 è stato di circa sette anni. Eravamo stati via per un po'", spiega Brock, spiegando che era loro intenzione che Borderlands 3 non fosse troppo diverso. "Volevamo assicurarci che quando tornavamo fosse familiare. Quando la gente dice che sembra più Borderlands, sì, questo era l'obiettivo. Volevamo creare più Borderlands. Volevamo evolverci, ma non volevamo cambiare la formula così tanto da non farla sembrare familiare."

Le cose, tuttavia, cambieranno un po' con Borderlands 4. "Passando da Borderlands 3 a Borderlands 4, una delle cose su cui volevamo concentrarci erano le abilità di attraversamento e l'esplorazione. E questo ha portato la serie ad evolversi, direi, più tra il 3 e il 4 che tra il 2 e il 3, di sicuro".

Puoi leggere di più su Borderlands 4 e le nostre opinioni sulle nuove innovazioni di gioco nella nostra anteprima completa di Borderlands 4 qui, incluso il nuovo gameplay dalle prime fasi della storia e l'esplorazione di quello che chiamano "mondo senza soluzione di continuità", e la nostra intervista completa con Brock e lo scrittore senior Taylor Clark qui.