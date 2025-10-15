C. Viper è stato aggiunto a Street Fighter 6

HQ

Quando si parla di combattenti classici Street Fighter, di solito ci si riferisce a quelli dell'era 2D della serie, ovvero fino a Street Fighter III: 3rd Strike, che è stato originariamente rilasciato nel 1999. Uno dei pochi personaggi più recenti che è riuscito ad affermarsi come riconoscibile e benvoluto è Crimson Viper.

È apparsa originariamente in Street Fighter IV nel 2008, sfoggiando un'iconica acconciatura rossa. Tuttavia, era vistosamente assente da Street Fighter V, e non era nemmeno inclusa in Street Fighter 6. Ma ora Capcom ha ascoltato i fan, e Crimson Viper è stato rilasciato come l'ultimo Year 3 DLC challenger (Sagat è stato rilasciato ad agosto, e il prossimo attendiamo Alex e Ingrid ).

Dai un'occhiata al trailer di lancio di Crimson Viper qui sotto.