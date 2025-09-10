Gamereactor

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty domina l'elenco dei giochi PlayStation più venduti di tutti i tempi

La Sony PlayStation compie 30 anni questo mese e ora sappiamo quali sono i 20 giochi (in totale) che hanno venduto di più per le cinque PlayStation rilasciate da settembre 1996.

Sony PlayStation compie 30 anni questo mese e, oltre ai festeggiamenti di Sony, noi di Gamereactor sceglieremo i migliori giochi e alcune altre chicche.

Prima di allora, l'agenzia di statistica, Circana's Retail Tracking Service, ha rilasciato alcuni numeri riguardanti i giochi più venduti per tutte e cinque le console Sony, di sempre (negli Stati Uniti), e non sorprende che Call of Duty domini completamente quella lista.

Di seguito puoi vedere quali sono i 20 giochi che hanno venduto di più per tutte le console PlayStation, di tutti i tempi (negli Stati Uniti).

Call of Duty: Black Ops 4
È facile capire perché Activision sia stata valutata 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 miliardi poco prima che Microsoft acquistasse l'azienda.

Call of Duty: Black Ops 4Score

Call of Duty: Black Ops 4
RECENSIONE. Scritto da Eirik Hyldbakk Furu

Treyarch ha abbandonato la modalità campagna e l'ha rimpiazzata con Blackout e una varietà senza precedenti in Zombi. Ma è sufficiente per riportare in auge la serie?



