Call of Duty domina l'elenco dei giochi PlayStation più venduti di tutti i tempi
La Sony PlayStation compie 30 anni questo mese e ora sappiamo quali sono i 20 giochi (in totale) che hanno venduto di più per le cinque PlayStation rilasciate da settembre 1996.
Sony PlayStation compie 30 anni questo mese e, oltre ai festeggiamenti di Sony, noi di Gamereactor sceglieremo i migliori giochi e alcune altre chicche.
Prima di allora, l'agenzia di statistica, Circana's Retail Tracking Service, ha rilasciato alcuni numeri riguardanti i giochi più venduti per tutte e cinque le console Sony, di sempre (negli Stati Uniti), e non sorprende che Call of Duty domini completamente quella lista.
Di seguito puoi vedere quali sono i 20 giochi che hanno venduto di più per tutte le console PlayStation, di tutti i tempi (negli Stati Uniti).