Ci siamo davvero divertiti con Call of Duty: Modern Warfare Remastered nel 2016 e avremmo preferito definirlo un remake data l'entità delle revisioni apportate, quindi non sorprende che Activision abbia assegnato a Beenox il compito di offrire analogo trattamento al sequel di quel gioco. I tempi sono cambiati, però, e la differenza tra remaster e remake e la qualità di ciascuna di queste offerte in generale è aumentata, motivo per cui Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered non è così impressionante come sarebbe accaduto qualche anno fa, anche se si conferma comunque buono.

Non fraintenderci. Modern Warfare 2 è davvero bello su PlayStation 4. Non hai bisogno di video di confronto per capire che questi elementi visivi andati ben oltre quello che abbiamo giocato undici anni fa. Le texture sono state migliorate così tanto che è quasi difficile riconoscere John "Soap" MacTavish, il Generale Shepherd e gli altri personaggi iconici. In senso buono, ovviamente. È affascinante vedere tutto sotto una nuova luce, letteralmente poiché il remaster include anche l'HDR e ci scusiamo per l'uso di un cliché, ma questa aggiunta rende sicuramente gli ambienti già incredibili davvero sorprendenti. Correre sui tetti delle favelas di Rio de Janeiro, vedere Washington DC in fiamme e sgattaiolare in una tormenta in Kazakistan - ognuno è uno spettacolo da vedere. Beenox sa che ha fatto un buon lavoro, motivo per cui è anche possibile ispezionare più da vicino ogni singola arma con la semplice pressione di un pulsante, e avremmo fatto lo stesso se avessimo messo la stessa quantità di lavoro in qualcosa.

Anche il team audio merita molto credito. Certo, potrebbe non essere all'altezza rispetto agli ultimi giochi, ma non c'è dubbio che qui è meglio di quanto non fosse nell'originale. Le urla sono più chiare, l'audio dell'arma è più distinguibile, le granate danno un suono più fragoroso e la musica di Hans Zimmer riesce ad accompagnare il tutto in modo davvero straordinario.

Un altro elemento che porterà questo remaster ad un livello più alto per molti fan è la pletora di cambiamenti e Easter Egg che sono stati inclusi. Non te li spoileriamo, ovviamente, ma se pensavi che l'inclusione di Makarov nella missione "One Shot, One Kill" di Modern Warfare Remastered fosse fantastica, ti piaceranno alcune modifiche che sono state fatte qui. Alcuni risolvono buchi nella trama del gioco o della serie, altri rendono gli scenari più realistici e una parte di essi sono lì per creare paradossi divertenti per trofei facili (o obiettivi, quando giocherai su PC e Xbox One il 30 aprile).

Il gameplay è comunque la cosa più importante, ed è qui che Call of Duty: Modern Warfare 2 mostra la sua età. Che tu lo ami o odi, il franchise di Call of Duty si concentrava su azione adrenalinica e sistemi di checkpoint che generavano una quantità infinita di nemici fino a quando non raggiungevi ad un certo punto. Questo remaster non cambia questo aspetto, quindi non ci vorrà molto prima che tu abbia dei flashback negativi quando tre o quattro granate ti circondano all'improvviso, o sembra che un intero esercito sia dietro l'angolo inviando rinforzi nemici ogni volta che uccidi un altro soldato. C'è un motivo per cui il franchise ha cambiato approccio (fino a un certo punto), e questo è un chiaro promemoria.

Alcuni dei principali meccaniche e sistemi mostrano la loro età. Osservare un mondo più bello e più nitido è ovviamente fantastico, ma evidenzia anche il fatto che alcune animazioni e aliasing non sono così fluide o naturali come nei giochi di oggi. Sono stati ritoccati di sicuro, ma non abbastanza da farci dimenticare che stiamo giocando ad un titolo vecchio di dieci anni. È senza dubbio comprensibile, poiché tale quantità di modifiche richiederebbe praticamente di ricostruire l'intero gioco da zero e questo include i controlli. "Ma i controlli in CoD non sono mai cambiati" potrebbero dire alcuni hater: fidati, sì. Dopo aver giocato a Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone nelle ultime settimane e mesi, tornare a Modern Warfare 2 sembra molto più goffo e più arcade.

Infine, c'è l'evidente mancanza di multiplayer e Spec Ops. Entrambe erano parti enormi dell'originale, quindi anche se comprendiamo il motivo per cui non sono state incluse nel Modern Warfare dell'anno scorso includerà molte (se non tutte) le nostre mappe preferite quando Infinity Ward smetterà di supportarle, delude il fatto che non otterremo il pacchetto completo. Non è per una questione di prezzo, dato che cambierà con il passare del tempo, è solo difficile ignorare che manca qualcosa.

Tuttavia, non c'è dubbio che quelli di voi che stanno cercando di rivisitare la famosa campagna otterranno qualcosa di esplosivo. La campagna Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered porta una storia già iconica ad un altro livello con una grafica eccezionale e un sound design impressionante che fanno provare imbarazzo ad alcuni sparatutto in prima persona di oggi. I fan dell'originale apprezzeranno anche alcune interessanti modifiche apportate in diverse sequenze e scenari che risolvono buchi della trama e creano riferimenti divertenti. Non aspettarti lo stesso tipo di gameplay o animazioni varie e finemente bilanciate dei nuovi giochi Call of Duty o la stessa quantità di contenuti dell'originale, visto che manca il multiplayer e Spec Ops. Questo remaster è pensato per quelli di voi che vogliono solo rivivere una storia stravagante e sequenze iconiche con una veste più moderna, e su quel fronte, l'obiettivo è stato raggiunto alla perfezione.