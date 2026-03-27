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Resident Evil Requiem
Capcom aggiunge una Modalità Foto a Resident Evil Requiem come parte dell'ultimo aggiornamento
Inoltre prometto la solita serie di correzioni di bug e simili.
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È appena stato introdotto un nuovo aggiornamento per Resident Evil Requiem e, anche se non è molto importante, limitandosi a risolvere bug e migliorare le prestazioni, aggiunge comunque una funzionalità che senza dubbio susciterà l'interesse di gran parte della community.
È stata aggiunta una Modalità Foto al gioco, accessibile tramite il menu pausa. Su tutte le piattaforme, ora puoi iniziare a scattare immagini a Grace e Leon per raccontare il tuo orribile viaggio attraverso la clinica, Raccoon City, il laboratorio nascosto e così via.
Oltre a questo, le note della patch sono piuttosto brevi, ma potete vederle integrali qui sotto.
Tutte le piattaforme:
- La modalità foto è stata aggiunta. Può essere accessibile dal menu di pausa.
- Corretto un bug che rendeva impossibile il progresso in certe condizioni.
- Errori tipografici in alcune lingue sono stati corretti.
- Le espressioni dei personaggi in alcune cutscene sono state modificate per trasmettere meglio l'emozione.
- Diversi problemi sono stati risolti per migliorare il gameplay.
Negozio Steam/Epic Games:
- Sono stati corretti bug visivi che si verificavano con alcuni driver GPU.
- Corretto un bug che causava il crash del gioco in alcune circostanze.