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Resident Evil Requiem

Capcom aggiunge una Modalità Foto a Resident Evil Requiem come parte dell'ultimo aggiornamento

Inoltre prometto la solita serie di correzioni di bug e simili.

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È appena stato introdotto un nuovo aggiornamento per Resident Evil Requiem e, anche se non è molto importante, limitandosi a risolvere bug e migliorare le prestazioni, aggiunge comunque una funzionalità che senza dubbio susciterà l'interesse di gran parte della community.

È stata aggiunta una Modalità Foto al gioco, accessibile tramite il menu pausa. Su tutte le piattaforme, ora puoi iniziare a scattare immagini a Grace e Leon per raccontare il tuo orribile viaggio attraverso la clinica, Raccoon City, il laboratorio nascosto e così via.

Oltre a questo, le note della patch sono piuttosto brevi, ma potete vederle integrali qui sotto.

Tutte le piattaforme:


  • La modalità foto è stata aggiunta. Può essere accessibile dal menu di pausa.

  • Corretto un bug che rendeva impossibile il progresso in certe condizioni.

  • Errori tipografici in alcune lingue sono stati corretti.

  • Le espressioni dei personaggi in alcune cutscene sono state modificate per trasmettere meglio l'emozione.

  • Diversi problemi sono stati risolti per migliorare il gameplay.

Negozio Steam/Epic Games:


  • Sono stati corretti bug visivi che si verificavano con alcuni driver GPU.

  • Corretto un bug che causava il crash del gioco in alcune circostanze.

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