Capcom aggiunge una Modalità Foto a Resident Evil Requiem come parte dell'ultimo aggiornamento

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È appena stato introdotto un nuovo aggiornamento per Resident Evil Requiem e, anche se non è molto importante, limitandosi a risolvere bug e migliorare le prestazioni, aggiunge comunque una funzionalità che senza dubbio susciterà l'interesse di gran parte della community.

È stata aggiunta una Modalità Foto al gioco, accessibile tramite il menu pausa. Su tutte le piattaforme, ora puoi iniziare a scattare immagini a Grace e Leon per raccontare il tuo orribile viaggio attraverso la clinica, Raccoon City, il laboratorio nascosto e così via.

Oltre a questo, le note della patch sono piuttosto brevi, ma potete vederle integrali qui sotto.

Tutte le piattaforme:



La modalità foto è stata aggiunta. Può essere accessibile dal menu di pausa.



Corretto un bug che rendeva impossibile il progresso in certe condizioni.



Errori tipografici in alcune lingue sono stati corretti.



Le espressioni dei personaggi in alcune cutscene sono state modificate per trasmettere meglio l'emozione.



Diversi problemi sono stati risolti per migliorare il gameplay.



Negozio Steam/Epic Games: