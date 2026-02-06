Capcom e Panasonic stanno collaborando per un altoparlante ufficiale Resident Evil Requiem manico

HQ

Vuoi vivere l'esperienza più inquietante e spaventosa possibile giocando Resident Evil Requiem più avanti questo mese? Se sì, Capcom e Panasonic si sono unite per creare un dispositivo che non vorrete perdere.

È un altoparlante a tema per il collo di Resident Evil 9, ed è un gadget che si adatta al collo e offre audio surround così da farti sentire più vicino e immerso nel gameplay. Ha un corpo prevalentemente rosso, illuminazione LED blu e anche il marchio Requiem, e in particolare è il modello Sound Slayer SC-GNW10S-BH che viene utilizzato come parte di questa collaborazione.

Non è chiaro se il dispositivo avrà un lancio globale, dato che finora sembra esserci solo un sito web giapponese dedicato. In questa pagina, dopo la traduzione, possiamo trovare la seguente descrizione.

"L'infezione inizia nel momento in cui la inizi. Questo modello Panasonic Store Plus è una collaborazione con "Resident Evil Requiem. Presenta un corpo rosso sangue, un suono di avvio speciale con una melodia di motivo, un'interfaccia utente che riflette il mondo di "Resident Evil Requiem e un packaging speciale con la protagonista, Grace Ashcroft. Un suono che sale dal tuo collo ti attirerà nella "zona infetta".

Il prezzo è fissato a 35.200 yen, quindi circa £165/€190, e il dispositivo prevede il lancio il 26 febbraio con vendite che continueranno fino a febbraio 2027.