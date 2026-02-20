Capcom rivela le stelle dietro Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft di Resident Evil Requiem

HQ

Stiamo contando i giorni che mancano a iniziare a giocare Resident Evil Requiem il 27 febbraio. Il tanto atteso gioco horror è a una settimana dall'uscita, e in tal senso, Capcom sta ora costruendo sulla serie di trailer che ha recentemente condiviso che confermano le due personaggi che doppiano i protagonisti del gioco, Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft.

Per Leon, è un volto familiare, mentre Nick Apostolides torna ancora una volta al personaggio. Per quanto riguarda Grace, Angela Sant'Albano presta il suo talento al personaggio in quello che viene considerato un "debutto di Resident Evil".

Per quanto riguarda il modo in cui questi due personaggi si uniscono, lo saprai per completo dalla prossima settimana al lancio del gioco, ma dato che saranno entrambi giocabili, aspettatevi un approccio più tradizionale e spaventoso come Grace e uno stile più orientato all'azione da parte di Leon.

Non vedi l'ora di vedere Resident Evil Requiem ?