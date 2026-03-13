Casa Bianca sotto attacco dopo aver mescolato filmati di uno scermo iraniano con Wii Sports

La Casa Bianca si è nuovamente trovata nei guai dopo aver pubblicato un video sui social media che mescola filmati di attacchi militari contro l'Iran con scene di Wii Sports, suscitando una forte reazione da parte dei giocatori online. Ad esempio, il video mostra una pallina da golf colpita nel gioco, seguita un secondo dopo da immagini di un'esplosione causata da un vero attacco di drone. La stessa tecnica viene usata con tennis, baseball e basket, dove la colonna sonora allegra e gli effetti sonori del gioco sono mescolati a una guerra brutale.

Sui social media, molti hanno criticato il video per aver banalizzato una guerra sanguinosa e in corso, presentandola come qualcosa che somiglia a un videogioco. E non è la prima volta negli ultimi giorni che la Casa Bianca sceglie di mescolare l'immagine familiare di Nintendo con la guerra e le tragedie umane. E la domanda è: Nintendo intraprenderà azioni legali contro questo? Guarda il video qui sotto.