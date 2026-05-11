Castlevania e Devil May Cry Showrunner non è sicuro che la maggior parte degli adattamenti videoludicici "si realizzerà"

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Sebbene oggi ci siano molte trasposizioni videoludiche che arrivano nei cinema e sulle piattaforme di streaming, ce ne sono molte, molte altre in arrivo. In effetti, probabilmente hai perso il conto di tutti gli adattamenti che sono stati acquistati rapidamente, forse in parte perché molti di loro sono confermati in qualche misura in fase di sviluppo e poi sembrano scomparire nell'etere.

A proposito, una persona molto esperta nel portare a termine adattamenti di videogiochi, Adi Shankar, showrunner di Castlevania e Devil May Cry, ha detto che non si aspetta di vedere molti di questi progetti mai realizzati.

In un'intervista a GamesRadar+, Shankar ha dichiarato: "Non credo che la maggior parte di queste cose si realizzerà, perché ci sono così tanti stakeholder. È facile [dirlo] che adatteremo questo gioco. Ma non è una novità. Sono stati annunciati film a fumetti, film sui videogiochi e serie TV. Questo fa parte del ciclo mediatico dagli anni '90, sicuramente.

"Non arriveremo al punto in cui ne faranno 50 all'anno. Annunciano molto... Se parliamo di adattamenti diretti - come trattiamo questo videogioco come un romanzo - [e] ne abbiamo 50 all'anno, a quel punto il pubblico sarà davvero entusiasta delle cose originali."

Shankar poi conclude aggiungendo che anche quelli che vengono realizzati saranno alla fine "imbarazzanti" perché "non sono davvero gestiti dalle persone che hanno creato i giochi. Sono gestiti da aziende che ora hanno assegnato brand manager per gestirli". Sottolinea anche che i giochi stanno iniziando a essere trattati come marchi e loghi e che "ora tutto è un brand, amico. A quel punto ti chiedi, beh, dov'è il film di Captain Crunch?"

Sei d'accordo con la visione di Shankar sugli adattamenti videoludici?