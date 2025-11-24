CD Projekt Red non abbandonerà presto la sua formula open-world

HQ

Sebbene ci siano altre forme di RPG che stanno tornando in grande scena, CD Projekt Red non ha intenzione di abbandonare la sua ampia formula open-world RPG su cui lavora dai tempi di The Witcher 3: Wild Hunt.

Michał Nowakowski, co-CEO di CD Projekt Red, ha detto a PC Gamer che, sebbene giochi come Baldur's Gate III siano fonte di ispirazione, lo studio non vuole fare nulla di simile a ciò che fa Larian. "C'era molta ispirazione in quello che ha fatto Baldur's Gate III, ma penso che stiamo ancora restando fedeli a ciò che c'era in Witcher 3, Cyberpunk. Ma non vogliamo semplicemente fare un altro gioco del genere, solo con una grafica migliore. Vogliamo davvero innovare," ha detto.

"Di sicuro non faremo un gioco come quello che ha fatto Larian. È questo il tipo di gioco che possono fare. Ma molte cose su come possono interagire con il mondo e cosa fa sono state, sicuramente, una fonte di ispirazione per noi," ha aggiunto.

C'è molto entusiasmo per The Witcher 4, con fan desiderosi di tornare nel mondo della caccia ai mostri. Tuttavia, dato che è passato così tanto tempo dall'ultima volta che The Witcher 3 ci ha lasciato senza parole, dovremo vedere come CD Projekt Red avrà cambiato la sua formula vincente, o se riuscirà ancora a impressionare quanto più di dieci anni fa.