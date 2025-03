C'è circa il 65% di possibilità Path of Exile 2 di lasciare l'accesso anticipato quest'anno

HQ

Path of Exile 2 si è appena inserito nelle versioni del 2024, raggiungendo l'accesso anticipato il 6 dicembre dello scorso anno. Da allora, ha attirato molta attenzione, ma c'è ancora del lavoro da fare sul gioco, con una versione completa che potrebbe arrivare quest'anno.

Non è certo, ma secondo il direttore del gioco di Path of Exile 2 Jonathan Rogers, ci sono buone probabilità che il gioco arrivi al rilascio completo quest'anno. "Penso che sia del tutto possibile", ha detto a Eurogamer. "Ma non, tipo, il 90 per cento. Sto pensando a una probabilità del 65% di farcela quest'anno. Questa è la mia sensazione attuale al riguardo. Ho un programma che ci porterà lì. È una questione di se riusciremo effettivamente a rispettare quel programma, il che sarà impegnativo ma non impossibile".

Rogers prevede di rilasciare tutti i contenuti della storia prima della fine dell'accesso anticipato, ma allo stesso tempo vuole portare qualcosa di nuovo ai giocatori per il lancio completo del gioco. E così, Grinding Gear Games sta attualmente cercando di capire cosa può lasciarsi alle spalle.

La risposta sembra essere le classi. "Non è che abbiamo una carenza di classi, giusto? Se non ne avessimo avuto uno o due durante l'accesso anticipato, non sarebbe la fine del mondo", ha detto Rogers. "Stiamo andando bene. Cercheremo di farli entrare tutti, ma se non lo facciamo, allora è quello che è".

Path of Exile 2 sta attualmente guardando al suo aggiornamento 0.2, previsto per il 4 aprile.