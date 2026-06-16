Il gioco di parole facile sarebbe dire che Coward è un film coraggioso sull'omosessualità in tempo di guerra. Il paragone ovvio sarebbe mettere a confronto il film sulla Grande Guerra di Lukas Dhont con La bola di Los Javis, quest'ultimo ambientato nella Guerra Civile Spagnola, poiché entrambi trattano lo stesso tema principale. Per coincidenza, entrambi sono anche fortemente ispirati al mondo del teatro, quindi è stato il facile scontro che molti di noi hanno tra i due film concorrenti al Festival de Cannes. Ma la differenza principale è piuttosto chiara: Coward è una storia più semplice e diretta che preferisce il focus, la cadenza e l'impatto dei momenti narrativi di un unico arco ben definito rispetto alla sofisticazione poetica delle tre narrazioni intrecciate dell'altro film.

Di questo modo, Coward appare anche come un film ben ritmato, molto più facile e piacevole da guardare, senza riempitivi o pretese complesse. Detto ciò, ho sentito che, come unico difetto per tutta la sua struttura, invece di concludere in alto, il film si diluisce verso la fine, quando aveva già regalato i suoi momenti migliori.

Coward recensione del film su Gamereactor.

Un elemento contestuale interessante qui è che non stiamo parlando della fine degli anni '30 o degli anni '40 come accade la maggior parte del tempo altrove. Questa è la Grande Guerra, mentre seguiamo un gruppo di soldati belgi di supporto in prima linea. Raccontare una storia di coming out un paio di decenni prima nel secolo sembra fresco e quasi mai narrato. E il fatto che forniscono supporto (portano munizioni, recuperano feriti o cadaveri, servono da supporto, sfamano i prigionieri... o pipì nella loro zuppa) rende anche questo film di guerra piuttosto diverso.

Per me, però, i momenti più potenti non erano necessariamente legati al crescente romanticismo tra Pierre di Emmanuel Macchia e Francis di Valentin Campagne. Il film è riuscito a commovermi un po' di più quando il gruppo più numeroso di giovani canta insieme per rafforzarsi prima degli orrori. Il film inizia subito con una di queste canzoni, e Dhont ti colpisce deliberatamente un paio di volte dopo con questo espediente centrale, mostrando padronanza con le riprese ravvicinate tra la folla. E oltre ai cori dei ragazzi, c'è una canzone teatrale memorabile con le bombe che cadono come musica di sottofondo.

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In effetti, Coward è un film bellissimo da guardare dall'inizio alla fine. Apprezzo il suo uso intelligente dei colori, puntando su toni più caldi e arancioni per enfatizzare le connessioni umane ma sempre in modo sottile, offrendo anche sequenze di trincea più fredde e d'impatto.

Un altro fatto interessante è come gli attori e i loro personaggi si evolvano durante il film in diversi modi. Sembra che il Pierre di Macchia, il "rookie alto" Pierre, sia e sarà il nostro protagonista quasi silenzioso qui, mentre scopre la sua sessualità, la sua codardia e il suo coraggio in diverse situazioni. Tuttavia, Francis di Campagne cresce sempre di più in presenza e importanza, da una chiara dichiarazione di intenti all'inizio, a divorare la parte del collega e diventare il vero protagonista qui, sfumando i confini su chi ricopra il ruolo principale. Il suo personaggio inizia sicuro di sé, in modo diretto, come contrappeso all'esitazione di Pierre, ma senza rovinare i colpi di scena, diciamo che diventa anche più prudente e ragionevole col tempo. C'è un po' di gioco alla Quisciotte & Sancho che per me è rimasto chiaramente impresso.

Queste tecniche funzionano bene perché la scrittura è buona, con dialoghi attenti che rendono tutti i personaggi ancora più credibili, ma anche grazie al ritmo sopra citato e, soprattutto, alle straordinarie interpretazioni di questi due attori. La dualità tema codardia/coraggio viene esplorata da angolazioni diverse, e diciamo che il momento di tradimento di Pierre e la sequenza di mimo tesa di Francesco mi rimarranno impressi a lungo.

"Balliamo mentre loro muoiono"

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Tuttavia, nonostante tutta la freschezza e la finezza mostrate per la maggior parte del tempo, il terzo finale più debole e la trama prevedibile con poche o nessuna sorpresa o colpi di scena che riaccendono (qualcosa di ironicamente opposto al teatro che questi soldati usano per evasione), rendono l'intero Coward più debole di alcune sue parti fantastiche. "Frou frou".