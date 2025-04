Come è stato organizzato il concerto Cyberpunk 2077: Phantom Liberty?

HQ

Visualizzare Cyberpunk 2077 in questo momento è molto più semplice di quanto non fosse al momento del lancio. Il viaggio del titolo di CD Projekt Red è stato una serie di alti e bassi, una discesa all'inferno e uno storico ritorno nei videogiochi. Dopo tutti i suoi aggiornamenti, è un gioco molto divertente e, sebbene sia stato segnato dai bug delle prime versioni, è stata una lunga strada per l'azienda polacca.

Quasi due anni fa hanno rilasciato Phantom Liberty, il loro unico DLC, ed è stato accolto molto bene dai fan. Al DevGAMM di Danzica, abbiamo potuto parlare con Maria Mazur, , progettista delle missioni di CD Projekt Red, su come si è concretizzata una delle parti più spettacolari del gioco, il concerto con il personaggio di Idris Elba. Nel suo discorso "Come organizzare un concerto segreto a Night City", discute alcune delle aggiunte a questo momento dell'espansione.

"Anche Idris Elba è un DJ e abbiamo aggiunto tre dei suoi brani, ma volevo anche aggiungere un DJ set personalizzato per il gioco", ha spiegato Maria Mazur. "Ero davvero entusiasta dell'idea. Ma era molto tardi nel programma di produzione e non c'era più budget". Ha spiegato che è stata una grande opportunità a causa dell'esclusività del momento, perché i fan probabilmente non sarebbero stati in grado di partecipare a una sessione di Idris Elba.

Ci spiega anche il momento della festa, in cui vediamo come interpretiamo Idris Elba, come una sorta di metapersonaggio. "Non potevo usare il suo vero volto, perché sarebbe strano se fosse una spia segreta. Usiamo un casco, c'è come un riferimento ai Daft Punk". Ha inoltre spiegato che i brani sono, con l'eccezione di uno dello stesso Idris Elba, di una band polacca, Private Press.

Questi sono alcuni degli argomenti di cui Maria ci ha parlato, ma ce ne sono ancora altri che potete scoprire nell'intervista completa sottotitolata qui sotto.