Company of Heroes 3: Osare & Distruggere

HQ

Company of Heroes 3: Dare & Destroy è l'ultimo pacchetto di contenuti scaricabili per questo titolo di strategia bellica. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho giocato Company of Heroes 3, ma la serie ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ciò che colpisce davvero della serie è quanto ti avvicini ai soldati, le fantastiche animazioni quando le truppe si rifugiano o si muovono, e il doppiaggio che dà vita all'esperienza in un modo che altri giochi simili non fanno. Anche se il design sonoro è leggermente inferiore rispetto ai giochi precedenti e l'illuminazione un po' complicata, l'aspetto è fantastico con tutte le esplosioni. Questa volta, non sono le campagne, una nuova modalità di gioco o la modalità multiplayer che ho avuto modo di vedere, ma quattro gruppi di combattimento distinti in un unico pacchetto.

Nel DLC incontrerai il Gruppo di Servizio Speciale per i britannici, che si concentra sul seminare il caos dietro le linee nemiche e infliggere danni importanti. Hai anche il gruppo di combattimento della Francia Libera per gli Stati Uniti, che fornisce potenza di fuoco francese per completare le tue altre forze. Il loro obiettivo è la difesa e il bloccare il nemico in posizioni accuratamente scelte. Dal lato tedesco abbiamo i Siege Breakers e, come suggerisce il nome, sono eccellenti nel ridurre gli edifici in macerie e nel catturare fortificazioni. Il Corpo Africano, invece, ha ricevuto Forze d'Elite; Sono pochi in numero e richiedono molte risorse, ma queste truppe sono costantemente di alta qualità e, invece di introdurre una serie di nuovi tipi di unità, aggiornano quelle esistenti a nuovi livelli.

Quando ho provato a testare le abilità contro l'IA, mi sono subito reso conto che in questo pacchetto c'erano parecchie buone capacità.

Ho iniziato testando il gruppo da battaglia francese per gli USA. La loro fanteria, la Sezione Fucilieri Francesi, è perfetta quando è dietro copertura. Li ho anche trovati estremamente mobili e in grado di essere dispiegati ovunque siano necessari. Hanno abbastanza potenza di fuoco da logorare il nemico in combattimento. Possono anche piazzare mine e costruire fortificazioni, il che facilita la creazione di una rete difensiva. Hai anche accesso all'artiglieria ferroviaria che puoi usare. Queste armi non sono fisicamente presenti sulla mappa, ma puoi chiamare un attacco dove vuoi. Questa artiglieria è estremamente potente e può eliminare quasi tutto ciò che tu possa immaginare. Puoi anche accedere alle Torrette; Queste sono torrette che infliggono gravi danni a veicoli e fanteria nemici. Possono anche essere potenziati per raccogliere soldati e salvare loro la vita.

Annuncio pubblicitario:

Mi è piaciuto questo gruppo di combattimento grazie a caratteristiche come la copertura di cemento, i nidi Tourelle e il Ladro Zonale, che mina punti specifici. Puoi anche scegliere un'abilità che impedisce al nemico di conquistare un punto di controllo. Puoi anche dare alle tue torrette la possibilità di richiedere supporto di artiglieria. Non appena qualcuno attacca, puoi chiamare l'artiglieria sulle posizioni nemiche. Il divertimento non finisce qui, dato che hanno anche un tank Char B1 che può resistere a molti danni. Tuttavia, ho notato che questi carri armati faticavano a gestire i mezzi corazzati tedeschi nel gioco. Il loro ruolo riguarda più l'abbattimento delle fortificazioni e la gestione della fanteria. Nel complesso, questo è un gruppo di battaglia forte orientato alla difesa che può essere un incubo da affrontare nel gioco di squadra. Il tuo compito con questa specializzazione è tenere a bada il nemico così che gli altri possano infliggere danni.

È fortunato che il pacchetto offra anche un corrispettivo a quello francese, la cui filosofia fondamentale è contrastarlo. Alla parte tedesca è stato assegnato il gruppo da battaglia Siege Breaker. Il loro compito è distruggere e abbattere fortificazioni come se fossero fatte di burro. Sono supportati da potenziamenti all'artiglieria e nuovi veicoli. Una delle mie caratteristiche preferite è che possono trasformare un veicolo in un Capo d'Assedio. Le abilità speciali di questo veicolo non costeranno risorse; Può subire più danni e resistere a più danni. Ora puoi equipaggiare i tuoi veicoli con mine che vengono schierate intorno al veicolo ed esplodono, spesso uccidendo la maggior parte della fanteria nemica nei dintorni. Inoltre, hanno accesso anche allo Sturmtiger. È difficile descrivere quanto sia potente questo carro armato. Distrugge edifici, fortificazioni e fa saltare in aria quasi tutto con un solo colpo. Lo svantaggio è che c'è un leggero ritardo tra ogni colpo sparato. Perde anche mobilità perché deve ricaricare mentre è fermo. È un veicolo che si usa al momento giusto, poiché è vulnerabile senza truppe di supporto. Se la metti nella posizione giusta, puoi chiudere la partita lì e lì.

I britannici stanno avendo difficoltà con questa espansione.

Durante il gioco ho trovato molto utili anche i nuovi potenziamenti per la fanteria. I tuoi granatieri possono essere potenziati con granate incendiarie, efficaci contro la fanteria in bunker o edifici. I tuoi zappieri possono lanciare bombe più devastanti specificamente contro i veicoli, e hai anche accesso a granate da fucile e granate fumogene per alcune unità di fanteria. Ora puoi equipaggiare i tuoi granatieri con lanciafiamme, e uno dei miei preferiti nel gioco, il Flammpanzerwagen, elimina rapidamente la fanteria. Questo è un Battlegroup che beneficia della guerra combinata, dove fanteria, artiglieria, carri armati e qualsiasi attacco aereo lavorano tutti insieme. Dei quattro inclusi in questo pacchetto, penso che questo sia il più potente. Hanno opzioni fantastiche per distruggere edifici, e la loro capacità di eliminare la fanteria dagli edifici non va sottovalutata. Possono anche lanciare razzi segnaleti per migliorare la visibilità sia dei veicoli che dell'artiglieria. La loro debolezza è lo slancio; Ci vuole un po' prima che diventino praticamente inarrestabili, e il nemico deve sfruttare quel tempo se vuole rallentare questa fazione a martello pneumatico.

Annuncio pubblicitario:

Se i tedeschi contrattacchiano i francesi, i britannici rispondono ai tedeschi. Il gruppo da battaglia britannico è progettato per punire i giocatori che vogliono espandersi rapidamente ma non hanno le truppe necessarie. Hai nuovi tipi di unità e tattiche per far morire di fame il nemico. Durante i miei test, ho trovato questo il gruppo di combattimento più difficile e forse il più gratificante. Il loro cecchino, che ha capacità anti-corazzato, è davvero una seccatura per il nemico. Con questo tipo di unità specializzata, non solo puoi infliggere danni ma anche rallentare la rotazione e la cadenza di fuoco dell'armatura nemica. Questo permette ai tuoi carri armati di girare intorno al nemico e sparare da tutte le direzioni. Sembra quasi comico quando ci riesci. Anche la tua fanteria ha ricevuto potenziamenti e può schierare una bomba Lewis per distruggere sia veicoli che edifici. Quando viene potenziato, resta sull'armatura e diventa un vero mal di testa per il nemico.

Che tu stia combattendo nel deserto o in altri climi, la protezione è altrettanto importante.

Una delle abilità che mi piacevano di più degli inglesi era la loro granata smallante, chiamata artiglieria. Impedisce al nemico di muoversi o sparare per un tempo limitato, dandoti l'opportunità di attaccare da tutte le direzioni. Potrai anche chiamare supporto aereo aggressivo per aiutarti sul campo di battaglia. Si tratta di un gruppo da battaglia orientato alla fanteria con un certo focus sul supporto, che ti costringe a ripensare il modo di giocare. Questo è un gruppo di battaglia che richiede mobilità, molta micromanagement, e che attacca, svanisce e attacchi di nuovo continuamente durante la partita. Raramente si tratta di vincere una battaglia, ma piuttosto di esaurire le risorse del nemico e, di conseguenza, i veicoli pesanti. Probabilmente non costruirai molto sul campo di battaglia, il che significa che il gruppo da battaglia tedesco non potrà davvero usare tutto il suo arsenale contro di te. Va detto però che il focus sulla fanteria ti rende un po' vulnerabile al loro nuovo focus sui lanciafiamme.

Ultimo ma non meno importante ci sono le Forze d'Elite, che appartengono al Corpo Africano. È una sorta di risposta al gruppo da battaglia britannico e si concentra su un nucleo di unità d'élite. Quasi tutto ciò che usi in questo gruppo trasmette qualità più che quantità; tuttavia, ciò comporta costi più elevati e, in generale, forze più piccole. Un esempio è che tutti i loro veicoli di peso medio ora possono portare corazze laterali. Questo rende più difficile per le armature nemiche della stessa classe attaccare. Le tue unità ora possono anche arrivare al livello quattro più velocemente, e c'è anche il supporto aereo che aumenta di grado man mano che lo chiami. Questo si traduce in più aerei e attacchi più potenti. Mi piaceva un'abilità che posizionava un aereo in attesa sopra un veicolo; Aiutava con la gittata e significava che non serviva avere scout davanti al veicolo.

Alcuni degli oggetti di questo pacchetto sparano proiettili d'artiglieria con incredibile potenza esplosiva.

Un altro miglioramento è che puoi sostituire i cannoni su alcuni veicoli, dando di fatto a questi carri un ruolo diverso o migliorando le loro capacità. Il mio veicolo preferito è senza dubbio il Tiger Ace, che ha due modalità. Uno garantisce che tutto ciò che spari colpisca il bersaglio, l'altro ti permette di inseguire i veicoli e ruotare la torretta più velocemente. Nelle mani giuste, questo è un mostro sul campo di battaglia. Elite Forces riguarda il livellare le truppe, gestire i tipi di truppe e migliorarle nel tempo. È la stessa meccanica di gioco unica dietro la fazione, ma in un modo diverso dagli altri gruppi di combattimento. Soprattutto, diventi quasi ridicolmente potente col tempo man mano che le tue truppe sparano, ricaricano, si muovono più velocemente e superano le truppe nemiche. Sono anche brillanti nell'inseguire e trovare nemici grazie alla loro mobilità.

Se ti piacciono questi elementi, questo potrebbe essere un pacchetto prezioso; Tuttavia, non fornisce alcun contenuto per le campagne. Stai semplicemente pagando per ottenere più specializzazioni uniche per le fazioni esistenti, con tipi di truppe aggiuntivi, alberi delle abilità e simili. Il mio preferito è diventato rapidamente il Siege Breaker tedesco, ma mi è piaciuto anche quello francese grazie al suo focus sulla difesa. La variante britannica è incredibilmente difficile ma gratificante, e l'African Corps ti offre più dello stesso, solo migliore. Tutti hanno i loro punti di forza e debolezze, ed è anche chiaro che sono specializzati l'uno contro l'altro. Quando ho giocato un po' online contro altri giocatori, si è scoperto che Elite Forces e Siege Breaker hanno dato i risultati migliori. Tuttavia, di solito gioco con queste fazioni, il che sicuramente contribuisce a questo.

Le Tourell Towers non sono uno scherzo a meno che tu non sia preparato con le giuste contromisure.

Tuttavia, le cose non andarono sempre lisce, e l'aspetto più difficile dei commando britannici era la quantità di micromanagement richiesta, dato che le tue unità erano estremamente fragili all'inizio. Non aiuta che ti manchino sia le capacità difensive che offensive. Tra le quattro fazioni, posso raccomandarne tre con tutto il cuore e offrirei un piccolo avvertimento riguardo ai britannici. Anche se mi è piaciuta la loro variante, è difficile da giocare e richiede molto di più da te come giocatore rispetto agli altri per funzionare efficacemente ed evitare di essere sopraffatto. Funziona meglio nelle partite a squadre piuttosto che in uno contro uno.

Tutti i nuovi tipi di unità o modificati sono belli e aggiungono un po' più di vita al gioco. Tuttavia, costa più di alcuni giochi indie, quindi devi davvero giocare regolarmente e volerne di più per ottenere qualcosa da questo pacchetto scaricabile. Se non sei sicuro che ne valga la pena, ora ci sono sia guide che raccomandazioni da considerare. Penso che tre delle fazioni abbiano davvero un buon rapporto qualità-prezzo. Il quarto, appartenente agli inglesi, è emozionante ma richiede sempre un gameplay impeccabile; Raramente hai una risposta al nemico all'inizio della partita, e il nemico ha sempre qualcosa con cui contrastarti. Ecco perché la classificherei come un'unità da combattimento più avanzata, dove devi sentirti molto sicuro nel tuo gioco. Se ti piace Company of Heroes 3 e giochi regolarmente alla parte multiplayer del gioco, c'è qualcosa da guadagnare con questo pacchetto scaricabile.

I carri armati francesi sono bravi a tenere a bada il nemico e a eliminare la fanteria.

C'è molto da apprezzare in questo pacchetto scaricabile, ma costa quasi quanto un'espansione su larga scala.