Cyberpunk 2077: Edizione Definitiva (Nintendo Switch 2)

Il mio interesse per Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è stato davvero piuttosto tiepido. Sentivo che le avventure di V erano finite da un po' di tempo e l'idea di una versione ridotta non mi piaceva affatto. Ma poi sono arrivate le prime notizie secondo cui il gioco sarebbe stato davvero buono, e avrebbe persino funzionato meglio che con uno Steam Deck.

E... all'improvviso mi è venuta l'voglia di giocare nei panni di Corpo, cosa che in realtà non avevo ancora avuto il tempo di fare. Ora sono a buon punto Cyberpunk 2077 per Switch 2 e ho provato sia l'avventura principale che l'espansione Phantom Liberty. Quindi, come si regge in piedi?

Non c'è nulla che corrisponda Cyberpunk 2077 da un punto di vista tecnico a Switch 2.

Cyberpunk 2077, come sapete, ha avuto una premiere assolutamente orrenda, forse la peggiore di sempre, e si è comportata terribilmente su PlayStation 4 e Xbox One. In effetti, Sony ha persino annullato le vendite del gioco. Poi CD Projekt Red ha deciso di raddrizzare la nave, cosa che sono riusciti a fare dopo anni di duro lavoro, ed è stata rilasciata una versione davvero bella per PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

Allora, dove finisce Cyberpunk 2077: Ultimate Edition? Questo sarà il fulcro di questa recensione e, se vuoi saperne di più sul gioco stesso, dovresti leggere la nostra recensione del titolo base e dell'espansione. Ma prima di entrare nel merito tecnico, ci sono alcune caratteristiche uniche da considerare. In particolare, questi includono nuovi modi di giocare. Uno è la mira giroscopica, che può essere combinata con i modelli di movimento per coloro che vogliono giocare l'intera avventura in questo modo. Con quest'ultimo, si attaccano movimenti a tutto, il che per me nella maggior parte dei casi sembra più una seccatura rispetto alla semplice pressione di un pulsante.

L'avventura si svolge per lo più senza intoppi, ma il frame rate potrebbe balbettare quando succede qualcosa.

Inoltre viene fornito con un controllo del mouse, che alcuni giocatori esperti di PC apprezzeranno sicuramente. Il Joy-Con 2 funziona benissimo come mouse, ovviamente, ma noto che il design è peggiore per i giochi a lungo termine rispetto a un mouse "vero", quindi penso che l'ergonomia ne risenta un po'. Inoltre, il gioco gira a 30-40 fotogrammi al secondo (in teoria ma in pratica più bassi) e i puntatori del mouse con un aggiornamento dell'immagine così basso non funzionano molto bene. Quindi ci sono opzioni, ma a parte il giroscopio per le riprese, penso che i modi più tradizionali di giocare domineranno per la maggior parte delle persone, anche se non è perfetto perché mi mancano davvero i pulsanti di attivazione che contribuiscono alla sensazione di usare un grilletto.

Sfrecciare per Night City è ancora una gioia, soprattutto di notte quando le luci al neon si accendono e creano quel fascino futuristico che per molti è il segno distintivo di questo tipo di fantascienza. Rispetto a come il gioco è su PlayStation 4 e Xbox One, sembra un passo nella giusta direzione, e non sto parlando delle condizioni deplorevoli in cui sono stati rilasciati. È semplicemente un gioco davvero bello che sembra tecnicamente impressionante in un modo che pochi altri titoli per Switch 2 fanno. Funziona a 30 o 40 fotogrammi al secondo a seconda della selezione grafica, ma sfortunatamente non è completamente fluido. Con il supporto VRR, penso anche che sia quasi surrealisticamente splendido su un portatile, e non ho potuto fare a meno di terrorizzare l'ambiente circostante durante il periodo di recensione e di voler prontamente mostrare lo spettacolo ricco di grafica.

È una città notturna più desolata quella che ci viene incontro.

Detto questo, una città leggermente deserta è il segno più chiaro che Switch 2 non è potente come le migliori console di Microsoft e Sony. Semplicemente non c'è così tanto trambusto, né per le strade né nel traffico. Se vuoi confrontarlo con PlayStation 5 e Xbox Series X, non sarà così impressionante, ovviamente, ma sono comunque formati diversi con punti di forza diversi e distorti come confrontare un PC peggiore della categoria con una PlayStation 5 del 2020.

L'avventura è per il resto la stessa di quando è iniziata, ruotando attorno a V che ottiene un chip sperimentale impiantato nella sua testa. L'unico problema è che un pazzo di nome Johnny Silverhand (Keanu Reeves) inizia a prendere il controllo della tua mente e mette il tuo corpo a rischio di appartenere a qualcun altro. Questo viaggio è ancora potente e vale la pena giocarlo. È inclusa anche l'espansione Phantom Liberty, che aggiunge ben 20 ore di cyber-avventura extra con Idris Elba. La narrazione dell'espansione è in realtà migliore rispetto al gioco principale, con più brividi da mangiarsi le unghie mentre vieni catapultato in un groviglio di spie, cospirazioni e inganni ad alto rischio.

È buono come PlayStation 5 o Xbox Series X? No, non lo è. Ma questo non vuol dire che non impressioni. Al contrario.

Se non hai mai giocato a Cyberpunk 2077 prima d'ora e sei curioso del gioco, questa è una versione con cui ti divertirai e rimarrai colpito. Se l'avete già giocato e non vedete l'ora di rileggerlo, direi che il valore dell'intrattenimento varierà a seconda della vostra tolleranza per il downgrade grafico. Di certo non sembra come su un PC top-tuning, ma non c'è niente di così accattivante in Switch 2 e CD Projekt Red ha fatto un lavoro impressionante nel mettere tutto insieme. Quest'estate, non vedo l'ora di completare la mia avventura nei panni di Corpo sdraiato su una spiaggia.