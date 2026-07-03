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Se si considera che gli anni 2020 sono iniziati con il lancio di CD Projekt Red Cyberpunk 2077 e ha ricevuto un'incredibile quantità di critiche per lo stato del gioco in quel periodo, quest'ultimo annuncio del team polacco è ancora più impressionante.

È stato ora confermato che Cyberpunk 2077 ha venduto 40 milioni di copie, includendo anche il gioco base venduto separatamente e il pacchetto Ultimate Edition, che include anche l'espansione Phantom Liberty.

CD Projekt Red è attualmente in fase di realizzazione di un sequel di Cyberpunk, ma probabilmente seguirà The Witcher 4, che attualmente sta consumando la maggior parte delle risorse dello sviluppatore. Tuttavia, quando arriverà il momento del lancio di Cyberpunk 2078 (o qualunque nome si chiamerà infine), aspettatevi che le vendite Cyberpunk 2077 aumenteranno ancora una volta, forse superando persino i 50 milioni di unità totali. Per il momento, il gioco è uno dei più venduti di tutti i tempi.