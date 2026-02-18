Cyberpunk: Edgerunners avrà una nuova linea di merchandising fantastica il mese prossimo

HQ

Non mi considero una persona particolarmente invidiosa, ma divento un po' verde quando vedo chiunque abbia avuto la fortuna di ricevere una giacca Cyberpunk 2077 all'E3, dove ha mostrato una demo di gameplay. Sì, Ben, ti sto guardando amico. Se sei come me e vuoi vestirti con una giacca bomber di Night City, allora Carbon Core potrebbe avere proprio quello che ti serve.

Il marchio di moda si sta alleando con Cyberpunk: Edgerunners per offrire nuovi merchandising ispirati allo show. Nel breve teaser qui sotto, non vediamo a lungo nessuno dei merchandising, ma vediamo numerose giacche, ispirate a Lucy, David e altri personaggi, oltre ad alcune magliette a maniche lunghe, t-shirt tradizionali e altro ancora.

Il merchandising sarà disponibile il 6 marzo 2026 e probabilmente vedremo prezzi e un catalogo completo più vicino a quel momento. Cercando Carbon Core online, è piuttosto difficile vedere una traccia del marchio nascente, quindi è anche difficile prevedere in quale fascia di prezzo troveremo questi vestiti. Non ci aspetteremmo però che siano economici.

