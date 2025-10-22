Dai un'occhiata a Ryan Gosling in visita Half-Life 2

Ci sono molti modi per le personalità dei videogiochi di diventare famose su YouTube, sia più che meno di buon gusto. L'utente eli_handle_b.wav, tuttavia, ha trovato la sua nicchia unica ed è diventato famoso per i suoi video ben fatti e divertenti che presentano famosi personaggi di film e TV che fanno apparizioni inaspettate in vari videogiochi. In precedenza, questo ha incluso Mr. Bean in Hitman, Frank Reynolds in Baldur's Gate III, Austin Powers in Cyberpunk 2077 e Frank Drebin nel remake di Resident Evil 4.

Ora è il momento di un altro round, e questa volta non è un singolo personaggio a essere in visita, ma piuttosto lo stesso Ryan Gosling, che si è imbattuto in una delle migliori avventure d'azione nella storia dei videogiochi, vale a dire Half-Life 2 - e ha persino portato il suo piede di porco ed è silenzioso quanto il suo collega Gordon Freeman.

Dai un'occhiata alla clip qui sotto e visita il canale eli_handle_b.wav qui per altri video.