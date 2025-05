Dai un'occhiata ad Halo reimmaginato come Doom Halo Studios si congratula con i suoi fratelli Id Software per il rilascio di Doom: The Dark Ages.

HQ Ieri c'è stata la premiere di Doom: The Dark Ages, e quando uno studio di proprietà di Microsoft rilascia un grande titolo, c'è una tradizione di altri sviluppatori di Xbox Game Studios che si congratulano con l'uscita sui social media insieme a una sorta di photoshop. Il Medioevo non ha fatto eccezione e tra coloro che si sono congratulati con noi c'erano Blizzard e Obsidian, ma è stato l'account ufficiale di Halo a farci prendere nota. Halo Studios offre un'immagine di fanservice ispirata a Doom con Master Chief e Covenants, e non possiamo essere gli unici a pensare che questo sia probabilmente un gioco di cui abbiamo bisogno, giusto? Dai un'occhiata ai post qui sotto. Sareste pronti per un Halo duro e ricco di azione di tipo semplice, con un gameplay che tende al Doom?