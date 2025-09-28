Dan Houser nomina Red Dead Redemption 2 Il più grande successo di Rockstar

HQ

Rockstar ha sfornato molti titoli knockout nel corso degli anni, e non solo quelli ovvi come Grand Theft Auto, ma anche gemme come Bully e Table Tennis. Ma quale gioco è davvero il loro lavoro più grande? Questa domanda è stata posta a Dan Houser, uno dei co-fondatori di Rockstar, durante il LA Comic Con, e la sua risposta?

"Red Dead 2, credo, è stata la cosa migliore su cui ho lavorato, il miglior tipo di realizzazione di una sorta di coerenza tematica narrativa open-world, e capire come i giochi sono assemblati per portarti in un viaggio emotivo".

Houser ha spiegato che mentre la serie GTA potrebbe essere il franchise di punta di Rockstar, nulla ha eguagliato le vette emotive e tecniche di Red Dead Redemption 2. Come ha detto, il gioco fonde ogni elemento in un insieme impareggiabile e profondamente toccante. Resta da vedere se Grand Theft Auto VI riuscirà a superare quel capolavoro del selvaggio West.

Quale gioco Rockstar è il tuo preferito?