Quando ho iniziato aDarfall fare i test su strada, ho subito pensato a titoli come They are Billions, Warcraft 3, Diplomacy is Not an Option, Age of Darkness: Final Stand, Thronefall, Cataclismo e Spellforce 3. Ciò è dovuto agli elementi del gioco di ruolo, all'attenzione sulla rotazione del giorno e all'approccio alla costruzione della tua fortezza. Questo lo colloca in un gruppo abbastanza di nicchia di titoli nel genere strategico. Devi apprezzare sia la strategia in tempo reale che il gioco di ruolo per apprezzare il lavoro di SquareNite.

In Darfall, assumiamo il ruolo di un eroe il cui destino è salvare il suo mondo dalla distruzione. Ci viene chiesto di esplorare il continente di Aganor e difenderlo usando legno, pietra e ferro. All'inizio, siamo principalmente sfidati dagli animali e dagli orchi pericolosi della natura. Questo cambia abbastanza rapidamente e siamo costretti a sopravvivere a orde di scheletri e demoni. In questo titolo, controlli un potente personaggio che puoi potenziare e sviluppare durante le missioni della campagna. I tuoi progressi vengono trasferiti anche alla missione successiva. Anche se inizi come mago, nel tempo avrai accesso ad altri personaggi e ad altri edifici.

Questa è una città più piccola. Se giochi abbastanza a lungo, possono crescere e diventare giganteschi.

Purtroppo, la storia non è nulla da appendere all'albero di Natale. Riesce a inchiodare tutti i cliché del genere fantasy prima che la campagna sia a metà strada. Gli sviluppatori ammettono che l'idea è questa, ma non funziona molto bene. Non mi sono mai interessato abbastanza agli eventi. Non riusciamo mai a conoscere veramente i personaggi in profondità e l'esperienza non è così interessante come in Warcraft III, per esempio. Tuttavia, posso trascurare il fatto che si tratta di un titolo indie e nonostante le mie critiche ho apprezzato alcuni aspetti della costruzione del mondo. Mi manca anche un po' più di incisività nel doppiaggio. Questo perché la storia è spiegata da un doppiatore che parla su immagini fisse in bianco e nero durante i filmati. Questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che la sceneggiatura non mi ha impressionato.

Se vuoi ottenere tutto in una volta, puoi provare la modalità sopravvivenza invece della modalità di gioco basata sulla storia. La mappa in cui scegli le missioni è adorabile da guardare. È un peccato che la maggior parte del titolo non prenda in prestito da quel design. In questa modalità di gioco, viaggiamo verso varie città cadute che dobbiamo ricostruire. Ogni livello prevede di sopravvivere a un certo numero di notti. La possibilità di scegliere la classe del tuo eroe e costruire tutto significa che puoi davvero scavare nelle strategie e nelle decisioni tattiche. Ciò è particolarmente evidente durante il giorno, quando devi raccogliere risorse e inviare il tuo eroe in varie missioni. Un potente eroe con molte abilità e artefatti può proteggere la tua base o migliorare gli aspetti della costruzione della base. Di notte, il nemico cercherà di distruggere la tua base, il che significa concentrarsi completamente sulla sopravvivenza.

Annuncio pubblicitario:

Aumenti il livello del tuo eroe raccogliendo risorse, uccidendo mostri e completando missioni. I punti con cui vieni ricompensato possono quindi essere spesi per migliorare il tuo personaggio.

Man mano che la tua città cresce, ci sono molte cose di cui tenere traccia. Le risorse, incluso ciò che puoi trovare sui corpi dei nemici sconfitti, possono essere utilizzate per costruire case e reclutare truppe. Alcuni edifici possono quindi raffinare e trasformare queste materie prime in altre, il che significa che puoi costruire edifici ancora più avanzati. Per certi aspetti, il sistema di risorse è simile ad Anno di Ubisoft. Ad esempio, devi trasformare il legno in assi o carbone. Mi piace che si possa mettere in coda la quantità di legno o pietra da lavorare. Come nella maggior parte dei giochi di strategia moderni, puoi anche cambiare la velocità. Questo può essere di aiuto se ci sono troppe cose da fare contemporaneamente.

Penso che la composizione di funzioni come la difesa delle basi e la ricerca di artefatti con il tuo eroe funzioni bene. Anche se non sono d'accordo con l'arte e lo stile del design, le truppe, gli eroi e gli edifici sono leggibili sulla mappa. L'interfaccia utente è chiara e facile da decodificare. Questo aiuta quando è necessario posizionare rapidamente molti edifici e case per ottenere più soldati. Puoi vedere rapidamente quante risorse hai e quante ne hai bisogno. I costi sono piuttosto alti in questo gioco e ti costringe a decidere costantemente se avere più edifici che aumentano le risorse, espandere la tua area per edifici con luci o investire nella difesa.

Mi piace lo stile visivo delle mappe.

Annuncio pubblicitario:

Ho scoperto abbastanza presto che l'aspetto più divertente di una missione era circa a metà di essa. Una volta stabilita la tua base, potenziato il tuo eroe un paio di volte e iniziato il lavoro di difesa, tutto funziona. Ti espandi, difendi e prendi un ritmo divertente. Questo è anche il momento in cui scegli quali tipi di strati di truppe avanzati costruire o meno. Sono costosi e richiedono risorse speciali per la raffinazione del legno o della pietra. In alcuni casi, devi uscire e sconfiggere i boss negli ambienti per accedere a determinate risorse rare. Sfortunatamente, l'inizio e la fine possono diventare un po' lunghi e ripetitivi a volte. Questo perché per lo più segui lo stesso schema all'inizio e hai accesso a tutto verso la fine.

Le notti sono probabilmente la mia parte preferita perché si vede così poco del mondo di gioco. Ti costringe a proteggere la tua fortezza e a costruire luci nel mondo. Ogni notte ha un livello di difficoltà maggiore. Come puoi immaginare, c'è molto da fare sia durante le missioni che all'esterno. Se non vuoi avventurarti nella campagna o in modalità sopravvivenza, puoi creare i tuoi livelli di gioco con uno strumento potente e facile da usare. Penso che questo sia ciò che darà longevità al titolo.

Le classi che puoi scegliere in modalità sopravvivenza aumentano la giocabilità.

Visivamente, il gioco ricorda Diplomacy is Not an Option. La grafica 3D semplice e tagliente non è molto bella da vedere. Per quanto riguarda lo stile grafico, avrei preferito qualcosa di più invitante dal punto di vista visivo. In questa categoria, Age of Darkness: Final Stand o They are Billions fanno molto meglio. Questo è un mio problema in quanto ho un po' di problemi con gli stili grafici a blocchi e angolari. Penso che SquareNite avrebbe guadagnato un po' lavorando su uno stile grafico più unico. Dal punto di vista delle prestazioni, funziona bene con il suo stile visivo più semplice. Tuttavia, le scene intense possono portare a un calo di fotogrammi al secondo. Ho anche scoperto che quando si utilizzano molte fonti di luce nelle notti buie come la pece, questo può influire anche sulle prestazioni durante le missioni più lunghe. Sfortunatamente, le impostazioni grafiche sono poche, quindi se riscontri problemi di prestazioni, non hai molti approcci per modificare la grafica.

Dal punto di vista del suono, non c'è molto di cui lamentarsi. Il titolo riesce a raggiungere un discreto livello di suono per le armi, le collisioni e la colonna sonora. Per un titolo indie di questo genere, suona abbastanza decente. Quello che penso sia un po' un peccato è che il doppiaggio della campagna avrebbe potuto suonare un po' meglio. Se ciò sia dovuto alla sceneggiatura o ai doppiatori è difficile da dire. A causa del fatto che l'intero genere si è più o meno spostato verso la presentazione di filmati con immagini fisse e voce fuori campo, è necessario catturare il giocatore se si vuole creare qualcosa di memorabile, che si distingua. Questa campagna non riesce a farlo. Tuttavia, SquareNite ha costruito un universo con questo titolo e ha tutte le opportunità per svilupparlo ulteriormente in espansioni o con potenziali sequel.

Creare i tuoi livelli di gioco è facile con questo strumento. Le impostazioni nel menu sono purtroppo piuttosto poche. Tuttavia, è possibile personalizzare lo schema di controllo in base alle esigenze.

SquareNite ti offre un gioco di strategia in tempo reale intercalato con elementi di gioco di ruolo in Darfall. Nonostante uno stile grafico un po' noioso e una storia cliché, sono contento del gameplay. Offre la giusta quantità di profondità per il suo genere e l'editor di livelli aiuta gli utenti a creare contenuti nuovi e interessanti. Tra titoli come They are Billions, Warcraft 3, Diplomacy is Not an Option, Age of Darkness: Final Stand, Thronefall, Cataclismo e Spellforce 3, Darkfall si colloca nel mezzo. Personalmente trovo che la modalità sopravvivenza sia la cosa più coinvolgente del gioco. Questo perché la sfida era buona e la possibilità di costruire tutto aggiunge un'esperienza più interessante. Se sei curioso o ti piace uno qualsiasi degli altri titoli citati, dovresti provare la versione demo di Darfall.