HQ

Dark Scrolls è un mix frenetico di roguelite, shoot 'em up e platform arcade che trae chiara ispirazione da diversi titoli classici, tra cui Ghosts 'n Goblins, Castlevania e un tocco di Mega Man sopra. La premessa è semplice: scegli uno dei tre eroi iniziali, immergiti in un livello generato casualmente e cerca di sopravvivere fino alla fine.

Quello che a prima vista sembra un classico stile d'azione retrò, però, si rivela rapidamente un gioco con una profondità decisamente maggiore di quanto suggerisca la deliziosa pixel art. Dietro il gioco c'è lo studio indie Doinksoft, che si è già fatto un nome con titoli acclamati e ricchi di pixel come Gato Roboto e Gunbrella, e il loro caratteristico talento per meccaniche di gioco precise permea ogni fotogramma.

La prospettiva di diversi percorsi che portino alla fine è sempre entusiasmante.

La sua più grande forza è la varietà. Ci sono solo pochi livelli, ma sono generati da un motore casuale, il che significa che gli ambienti appaiono diversi ogni volta che giochi. Questo elimina efficacemente il senso di ripetitività che spesso affliggeva molti vecchi giochi platform. La possibilità di scegliere percorsi diversi verso l'obiettivo finale rende anche ogni run unico. Qui ci sono chiari echi di Castlevania, dove le scelte che fai non solo influenzano la difficoltà, ma incoraggiano anche la sperimentazione fino agli intensi combattimenti con i boss, che richiedono di aver davvero padroneggiato i movimenti del tuo personaggio.

Annuncio pubblicitario:

Piccione, Grizz e Emerys

Nel gioco incontriamo Grizz, un grande barbaro barbuto che si affida alla pura forza bruta, lanciando pesanti asce ad arco e schiacciando i nemici con un potente attacco a terra dall'aria. Al contrario, c'è Pigeon, un ladro veloce e agile che si concentra sulla mobilità, lanciando raffiche fulminee di coltelli a distanza ravvicinata e attaccando dritto verso il basso con i pugnali durante il salto. Per me, però, è stato il mago Emerys a diventare la scelta ovvia, poiché la combinazione di alta mobilità e capacità di attaccare a distanza ha reso quella scelta di personaggio facile. Aggiungi a questo una vasta gamma di personaggi sbloccabili con abilità e stili di gioco completamente diversi. Il gioco presenta un totale di nove eroi e, esplorando angoli nascosti e fessure, puoi sbloccare di tutto, da un cane che abbaia a un topo che suona il sassofono. Che tu preferisca il combattimento ravvicinato, i ruoli di supporto o un approccio più aggressivo di corsa e fuoco, c'è una buona probabilità che tu trovi un preferito.

Le abilità uniche dei personaggi aprono una grande quantità di opportunità di varietà e sfida. Non ho esplorato la modalità cooperativa con la stessa approfondimento come quella per giocatore singolo, ma la varietà tra gli eroi è qualcosa che vedo come un punto di forza principale della cooperativa. Proprio come in Golden Axe, ci sono fantastiche opportunità per combinare i punti di forza unici dei diversi personaggi. La deliziosa pixel art è accompagnata anche da una colonna sonora in stile retrò che fa salire l'adrenalina durante le battaglie più caotiche.

Grizz in azione

Annuncio pubblicitario:

Il sistema di potenziamento è un altro vero successo. Raccogli cristalli che poi puoi scambiare con varie abilità. Costruire sinergie tra elfi rubatori di vita simili a vampiri e proiettili più veloci dà una sensazione tangibile di progresso in ogni partita. Ci sono poche cose più soddisfacenti come la sensazione di aver trovato la giusta combinazione di abilità che trasforma battaglie caotiche in marce di vittoria ben oliate.

Nonostante il nome, Dark Scrolls è anche molto più equilibrato del previsto. La sfida c'è, ma il gioco raramente sembra ingiusto. I fallimenti sono più spesso dovuti ai tuoi errori che a scelte di design frustranti, che ti fanno venire voglia di iniziare un nuovo round quasi immediatamente.

Caos cooperativo

Purtroppo, il gioco inciampa su un punto che molti roguelite moderni hanno ora risolto più efficacemente: la mancanza di un sistema di salvataggio. Non puoi salvare tra un livello e l'altro, il che significa - e richiede - un impegno di tempo maggiore del necessario. Se vuoi mettere al sicuro i cristalli raccolti e concludere la tua sessione di gioco, sei di fatto costretto a interrompere la tua partita in anticipo. Sembra inutilmente ingombrante e rischia di allontanare i giocatori che non sempre hanno tempo per sessioni più lunghe.

È un vero peccato, perché altrimenti Dark Scrolls riesce a essere sia all'istante che coinvolgente a lungo termine. La varietà di livelli, personaggi e potenziamenti fa sì che il gioco offra costantemente nuovi modi di giocare, e il suo tono leggero bilancia l'intensità in modo esemplare. Il gioco non è una rivoluzione di per sé e non ti darà la sensazione di giocare a qualcosa di unico per la prima volta. I suoi punti di forza risiedono proprio nel fatto che prende piccoli elementi da diverse serie di giochi di generi diversi e li combina in un gioco molto solido e divertente.

Dark Scrolls forse non è la sfida spietata che il nome suggerisce, ma è un gioco d'azione ben progettato, affascinante e altamente divertente che rende difficile posare il controller.