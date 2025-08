Dark Souls III ottiene un nuovo record mondiale di speedrun 8 anni dopo il lancio

HQ

È stato stabilito unDark Souls III nuovo record mondiale di speedrun. Lanciato nel 2017, sono passati otto anni da quando abbiamo visto la fine della trilogia di Dark Souls di FromSoftware, eppure molti giocatori stanno ancora scavando nelle aree del gioco, nei boss e altro ancora per trovare modi segreti per rendere la loro ultima corsa molto più breve.

Il record mondiale è stato stabilito dall'utente Olzku, che ha postato la sua corsa su YouTube (grazie, GamesRadar) e ha davvero bisogno di essere visto per crederci. Con un tempo di 24 minuti e 57 secondi, la corsa inizia piuttosto normalmente, ma man mano che va avanti si vede quanta cura e preparazione ci vuole per battere un gioco in questo modo.

A un certo punto, verso la metà della loro corsa, il personaggio di Olzku diventa completamente invisibile, tranne che per una torcia che hanno equipaggiato per mostrargli la strada da seguire. Secondo la descrizione di Olzku, questo è un nuovo percorso, che rinuncia alla build Assassin del vecchio percorso per Thief e consente di risparmiare oltre 2 minuti in totale rispetto alle precedenti speedrun.