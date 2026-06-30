Dbrand rimuove la skin della Compagnia Cube Steam Machine dopo che Valve ha pubblicato la rimozione

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Il marchio di accessori Dbrand ha rivelato che non andrà avanti con la skin Companion Cube per la Steam Machine, che avrebbe trasformato il PC a forma di cubo di Valve in uno dei blocchi famosi dei giochi Portal. Questo è dovuto in gran parte al fatto che Dbrand non ha mai avuto il permesso di usare il Companion Cube, che Valve possiede come parte dell'IP del Portal, cosa che il produttore degli accessori ammette essere stato un errore da parte sua.

In un annuncio su Reddit, Dbrand rivela che l'entusiasmo intorno alla skin Steam Machine Companion Cube l'ha fatta andare un po' troppo avanti. Il team che lavorava sulla skin ha dedicato "più di mille ore" alla progettazione dell'accessorio, ma tutto il lavoro è stato fatto senza che nessuno chiedesse se Valve fosse d'accordo che la sua proprietà intellettuale venisse usata in questo modo.

"Purtroppo, essere orgogliosi della cosa che abbiamo creato non ci ha dato il diritto di realizzarla," recita il post. Quando la skin Companion Cube è stata lanciata il 22 giugno, lo stesso giorno in cui sono state aperte le iscrizioni alla Steam Machine, è stato il secondo prodotto più venduto nella storia di Dbrand. Purtroppo, pochi istanti dopo questo successo, Valve ha emesso che tutto ciò che riguarda la skin Companion Cube venisse rimosso.

"Abbiamo tolto tutto e fatto appello. Abbiamo chiesto a Valve se ci fosse un modo per mantenere vivo il progetto: con la licenza corretta, con il loro benestare e alle loro condizioni. Hanno detto di no. Dato il nostro approccio arretrato di costruire prima e chiedere il permesso dopo, era una risposta giusta," spiegò Dbrand.

Chiunque abbia ordinato uno dei cubi riceverà un rimborso, ma purtroppo non finirà nella tua cassetta postale tanto presto. Almeno il meme era lì finché è durato, ma purtroppo non giocherai su un Companion Cube tanto presto.