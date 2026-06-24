Dead or Alive 6: Last Round

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"Il tempo è passato e il genere di combattimento si è evoluto, ma Dead or Alive no."

Questo è ciò che il mio collega Jonas ha scritto quando Dead or Alive 6 è uscito sette anni fa. Quello che probabilmente non sapevamo è che la stessa sensazione sarebbe stata valida anche per l'edizione "Last Round" di quel gioco nel 2026.

Naturalmente, se il gioco base sembrava già superato al lancio, una versione definitiva potrebbe fare ben poco per risolverlo, giusto? Tuttavia, abbiamo visto altre serie di picchiaduro vedere lo stesso capitolo principale migliorare drasticamente nel corso degli anni, quindi c'è sempre speranza. E se modificassero il sistema di combattimento per renderlo più profondo e coinvolgente? E se l'aggiornamento grafico della nuova generazione avesse fatto una grande differenza visiva?

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Tuttavia, non dovresti aspettarti molto di tutto ciò. Sotto la superficie brutta c'è parte del combattimento splendidamente coreografato che conosci e ami della serie, con mosse agili, sensazione da ninja e interessanti possibilità di combo, ma tutto il resto ti trascinerà giù ogni tanto.

Abbiamo capito che fosse un originale Xbox One/PS4, ma quell'originale era già indietro e sembrava un titolo tardo per Xbox 360/PS3. Dato che l'aggiornamento grafico qui è così timido, sembra un po' peggiore su uno schermo e una risoluzione più grandi. Non aspettarti effetti aggiuntivi, texture ad alta risoluzione, figuriamoci una geometria aumentata. È uno sforzo ampliato, senza supporto HDR e, stranamente, con l'opzione di scegliere tra prestazioni e fedeltà grafica. Abbiamo registrato il seguente video di 10 minuti su quest'ultimo, che potete raccontarlo voi stessi:

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Il video cattura una delle prime sezioni della modalità storia. Anche se non mi dispiace il menu molto giapponese "dropping timelines" per la navigazione della modalità, non c'è una singola cutscene che non sembri incredibilmente vecchia, imbarazzante o imbarazzante. E non intendo "imbarazzante" nel senso di "guarda, un'altra giovane donna poco vestita con seni tremanti e enormi". Questa è sempre stata la scelta artistica per il design dei personaggi nella serie, e sai cosa aspettarti. Voglio dire che quelle cutscene potrebbero benissimo venire da uno dei primi giochi Ninja Gaiden sulla Xbox originale, con personaggi di plastica low-poly, lip sync goffo o assente, animazione e fotografia scarse, e ovviamente doppiaggio fastidioso basato su una scrittura ridicola.

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La modalità DoA Quest rimane interessante come esperienza per giocatore singolo, poiché ti incoraggia a imparare e padroneggiare le meccaniche man mano che affronti sfide specifiche. Mi piace il sistema di combattimento di DoA, è la filosofia dell'Aikido dove puoi usare la violenza dell'avversario a tuo vantaggio, e il modo in cui i pulsanti sono sempre mappati. Tuttavia, alcuni capitoli più vecchi mi sono sembrati più fluidi, dato che il ritmo dei combattimenti presenta a volte tagli strani. Inoltre, nuovi espedienti come Fatal Rush continuano a non modernizzare la formula e, senza copiare apertamente, gli sviluppatori dovrebbero prendere una o due pagine dai libri di Capcom, Namco, SNK e persino Riot.

Con tutto questo sul tavolo, quello che offre Last Round sono fondamentalmente cinque nuovi personaggi (Rachel, Tamaki, Nyotengu, Fase 4, Momiji) e un sacco di costumi, ma per qualche motivo DLC come Mai Shiranui di KoF non verranno inclusi il Giorno 1. Almeno, puoi anche portare con te qualsiasi cosa tu abbia sbloccato o acquistato per il gioco base.

Ah, e aggiunge anche una modalità foto completa dove, oltre a ruotare liberamente la fotocamera come parti del corpo, beh, oscillare ancora, puoi passare da posizioni, pose e volti anche se hai bloccato il momento durante il combattimento. Con Kasumi e Mari Rose che hanno ricevuto cinque costumi ispirati a giochi come Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, possiamo capire dove molti fan passeranno più tempo e da dove verrà il calendario estivo in bikini per il retro della porta del dormitorio.

Alla fine, Dead or Alive 6: Last Round significa un pacchetto molto apprezzato per i fan più appassionati che possono godersi l'ultimo capitolo che probabilmente possiedono già, ma su hardware più recente. E poco di più. Anche se accessibile e unico, il sistema di combattimento appare ancora più datato dopo sette anni, e lo stesso vale per le cutscene, la narrazione, la grafica, l'animazione e praticamente tutto il resto. Con Dead or Alive 7 già anticipato, e guardando sia alla competizione tradizionale che a quella in arrivo (Virtua Fighter Crossroads, il nuovo gioco di Harada con SNK...), Team Ninja deve impegnarsi sodo per realizzare un reboot completo e convincente della serie.