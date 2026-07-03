Deltarune Capitolo Cinque

HQ

In attesa con impazienza durante il Nintendo Direct del 9 giugno, i messaggi hanno invaso la chat dal vivo. "Deltarune! Annuncia Deltarune!" "Dov'è Deltarune!". Sembra che la folla fosse lì per una sola cosa. Un piccolo cane spunta fuori dal terreno con un fiore in testa ed è allora che hanno capito, Deltarune che sarebbe arrivato 'Domani'. Affettuosamente chiamato 'Deltajune', l'ultimo capitolo di Toby Fox nella serie episodica Deltarune ha pubblicato il suo quinto capitolo il 24 giugno. Ancorato attorno ad Asgore e al suo negozio di fiori, 'Capitolo Cinque 'sta fiorendo' con riferimenti a Undertale, personaggi eccentrici e, naturalmente, una colonna sonora incredibile.

Seguendo gli eventi delDeltarune Capitolo Quattro, il Capitolo Cinque inizia con Suzie e Kris che esplorano il festival della città, completo di ruota panoramica e gelati gestiti dal famoso Sans e di un Portrait Booth gestito da Temie (la collaboratrice di lunga data di Fox, raffigurata come un cane da cartone animato). Terminata la giornata alla fiera, i due notano che il negozio di Asgore ha iniziato a emettere grandi nuvole di fumo, indicando che è stata creata un'altra Fontana Oscura e che potrebbe essere in pericolo. Suzie e Kris entrano nel Mondo Oscuro attraverso l'armadio del custode della loro scuola superiore e incontrano il dolce Principe Ralsei per chiudere la Fontana e salvare Asgore.

Il Capitolo Cinque è un'esperienza stravagante e divertente, facilmente giocabile in una o due sessioni. L'antagonista principale dell'episodio, Flowery, è un ibrido in stile anime con l'uomo fiore, completamente doppiato da Fox, una novità nella serie poiché tradizionalmente i personaggi hanno voci 8-bit e occasionalmente alcune battute. È stata una scelta eccellente e ha davvero dato vita a Flowery come antagonista esagerato e colorato. Ogni interazione con lui era piacevole e, anche quando potevo disattivare le voci, non l'ho fatto. La sua introduzione al capitolo mi ha colto completamente di sorpresa, poiché una cutscene anime alterna il gameplay 2D con la battuta iconica di Flowery, 'Scusa per averti fatto aspettare!' che annuncia il suo ingresso.

Annuncio pubblicitario:

Una delle caratteristiche più notevoli di questo capitolo e, di tutto il lavoro di Fox, è la colonna sonora. Dall'inizio alla fine, ogni canzone presentata è un successo. 'Running Sky', una delle tracce finali del gioco, rende omaggio alle colonne sonore classiche di Mega Man ed è un trionfo. Fox è sempre stato un compositore incredibile eDeltarune gli ha fornito una piattaforma per mostrare il suo talento in modo creativo e innovativo. Atmosfera e narrazione sono al meglio anche in questo capitolo e, senza troppi spoiler, vediamo una continuazione del 'percorso strano' o 'percorso della tomba di neve' visto nel Capitolo Due e Fox si addentra davvero nella storia ispirata a Twin Peaks con la scomparsa della sorella di Noelle, Dess, e il mistero di ciò che si trova oltre il lago ai margini della città.

Un altro aspetto che ha funzionato molto bene è stato l'uso del platforming per tutto il tempo. Ad ogni capitolo, Deltarune amplia il suo gameplay aggiungendo nuove varianti di nemici, enigmi e ora elementi platform 3D. Questo è sempre stato un piacere e ha significato che ogni Capitolo ha una nuova 'svolta' del gameplay fisico, che non si stanca mai né si esaurisce. Come ci si aspetta nei giochi Fox, gli scontri con i nemici possono essere difficili, ma sono equi. A parte un attacco del boss segreto a cui i giocatori chiedono di rielaborare, nessun attacco o combattimento nel capitolo è sembrato ingiusto o impossibile. In effetti, il boss finale è stato davvero divertente nonostante il picco di difficoltà aumentato ed è stato davvero gratificante poterlo battere!

Annuncio pubblicitario:

Con l'uscita di ogni capitolo, è chiaro che Fox sta diventando più sicuro del suo lavoro ed è bello vedere quanto i suoi fan interagiscano e apprezzino il suo lavoro. Non siamo ancora sicuri della data di uscita del sesto capitolo della serie, poiché nei titoli di coda non c'era indicazione di un anno o di un mese, solo una schermata 'Continua'. Nelle sue newsletter tramite Fangamer, tuttavia, Fox ha spiegato che lo sviluppo del Capitolo Sei sta procedendo molto bene e che non sarebbe irrealistico se il lavoro sul Capitolo Sette iniziasse alla fine di quest'anno. Non sorprende che Deltarune stia diventando, molto rapidamente, uno dei giochi indie di maggior successo e più venduti di tutti i tempi, e questo è un risultato ben meritato per Fox.