Destiny 2 ritarda l'aggiornamento principale di mesi a poche settimane dal rilascio

HQ

I fan si lamentano da un po' del relativo silenzio di Bungie su Destiny 2, e ora che lo sviluppatore ha dato un aggiornamento alla community, sembra che ciò abbia solo aggiunto ulteriore benzina al fuoco. L'ultimo aggiornamento del gioco, Shadow and Order, che doveva essere lanciato il 3 marzo, ora viene posticipato di oltre tre mesi.

Arriverà invece il 9 giugno. "Questo aggiornamento è in fase di modifica ed espanso per includere importanti aggiornamenti sulla qualità della vita e, di conseguenza, sarà anch'esso rinominato. Questo aggiornamento sarà ora lanciato il 9 giugno 2026," ha spiegato Bungie in un post su Bluesky. Ulteriori dettagli saranno forniti più vicino al rilascio, inclusi contenuti già annunciati e funzionalità aggiuntive, come l'espansione dell'Equipaggiamento a Livelli per raid e dungeon, Pantheon 2.0, statistiche di livello 5 per armature esotiche e altro ancora.

I contenuti aggiuntivi potrebbero aiutare a convincere alcuni fan, ma l'attesa di tre mesi legata a un aggiornamento che era tra un paio di settimane sicuramente ti colpirà. Con Marathon in arrivo, è possibile che la grande uscita abbia la priorità su Bungie in questo momento, ma almeno Destiny 2 giocatori riceveranno un aggiornamento importante quest'anno, solo non così presto come avrebbero voluto.