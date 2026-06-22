Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition per Nintendo Switch 2

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Molti si sono chiesti perché Capcom (e Nintendo) abbiano fatto così tanto daquilo dell'arrivo Devil May Cry 5 su Switch 2 durante la recente presentazione del Nintendo Direct. In realtà, ha suscitato qualche sopracciglio tra alcuni editor di Gamereactor. Tuttavia, se la metti in contesto, questa nuova adattamento può fare miracoli con il nuovo pubblico, purché sia ben realizzata.

Parliamo di entrambi i punti per cambiare, e puoi sempre leggere la nostra recensione originale Devil May Cry 5 (2019, PS4), o forse la nostra recensione Devil May Cry 5: Special Edition (2020, PS5), dato che Capcom ha già ampliato e migliorato il gioco una volta in questa generazione, per un'esperienza più approfondita.

Quindi, avanti veloce di 6/7 anni e uno dei migliori giochi hack and slash diventa ibrido sul sistema Nintendo. L'uscita del titolo significa più di quanto sembri per quel nuovo pubblico. Proprio come hanno avuto la loro parte del combattimento stiloso di Hideki Kamiya con Viewtiful Joe, un mix di rapporti tesi con terze parti e hardware deliberatamente più debole ha tenuto lontani per generazioni gli esperimenti d'azione Capcom successivi dalle console Nintendo.

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Tuttavia, Nintendo ha salvato la Bayonetta di Kamiya per offrire ai suoi utenti un sequel esclusivo e una terza operazione, mantenendo così il passo con alcuni dei migliori hack and slash giapponesi e creando un interesse continuo tra loro. Parallelamente, una Capcom più disponibile portò DmC 1-3 sulla prima Switch, con Devil May Cry 3 Special Edition tra i più apprezzati dai fan perché includeva contenuti extra succosi. Ora solo la quarta voce manca stranamente sull'eShop...

Fin dall'uscita della Switch 2, Capcom è stata una delle più grandi, se non la più grande, sostenitrice del sistema. Il motore RE è stato ben adattato in modi diversi e, per la prima volta in due decenni, le sue nuove uscite arrivano sul sistema il primo giorno. Resident Evil Requiem, Pragmata, Onimusha.

TL; DR: c'è sempre stata fame, e in una certa misura cultura, per l'hack and slash sulla fanbase Nintendo. La Switch 2, con la sua potenza più elevata, permette a Capcom di quasi completare la collezione, e chi era solo curioso può ora giocare a un classico moderno sia sulla TV che in modalità portatile. Quindi sì, non è l'annuncio da chiedere a critte, ma è una bella occasione per molti e un chiaro cenno da parte di Capcom che prepara il terreno per l'inevitabile Devil May Cry 6 su una base di installazioni più ampia.

Allora, com'è? Ha un aspetto e una giocata perfette. 60 fps, grafica abbastanza nitida anche in portatile, ottima risposta ai comandi, qualche mossa strana con schivate e piattaforme come gli originali. Include anche quasi tutti i DLC, costumi e contenuti extra finora rilasciati e, contrariamente a quanto fatto con Nintendo, una promozione ridotta a 30 euro per un paio di settimane. È una riedizione decente su una nuova piattaforma.

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Aspetta un attimo, quasi? Sì, la Switch 2 manca della modalità Cavaliere Oscuro Leggendario che, insieme all'opzione di giocare con Vergil alternativamente al trio predefinito di cacciatori di diavoli Nero/Dante/V, e alla grafica migliorata, significava per noi "motivi sufficienti per considerarlo un vero gioco next-gen" su PS5. La modalità hordes in stile musou è stata davvero un riempitivo gradito, e forse troppo per la Switch 2.

Detto ciò, quello che gestisce lo fa più che bene, e comunque impressiona qua e là quando giochi in movimento nonostante l'età del gioco. Avrei anche voluto che questa edizione avesse i menu e i messaggi obsoleti rielaborati, ma è una cosa minore che ti fa pensare che è un gioco di 7 anni, dato che tutto nel gioco rimane chiaro e abbastanza giocabile.

Dal punto di vista del gameplay, anche se personalmente preferisco Bayonetta 2, DmC 5 è davvero uno dei migliori del suo genere, con le braccia Devil Breaker di Nero che aggiungono un elemento interessante ai sistemi (bisogna amare il Mega Buster di Mega Man anche se sembra strano), con i tre/quattro personaggi che ti fanno passare da uno stile di combattimento all'altro, e con le combo Smokin' Sexy Style, i risultati e gli approcci più spettacolari ed efficaci riservati solo a chi si immerge in sfumature più profonde come il jump cancelling e le possibilità più complesse ma gratificanti.

Tutto sommato, un'ottima opportunità per chi se l'è perso o per chi vuole giocare a qualche fantastico e ridicolmente esagerato hack and slash durante il pendolarismo o sull'amaca quest'estate, mentre in TV sembra molto simile a quello che ricordate su PS4. Manca solo un bonus della versione PS5, ma gira benissimo sul sistema ibrido di Nintendo e esce a prezzi attraenti.