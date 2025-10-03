Diventa un gatto astronauta in Beyond the Pixels' Astro Burn

Cerchi un'avventura retrò in cui affondare i denti? In tal caso, lo sviluppatore Beyond the Pixels potrebbe avere il gioco che fa per te. Pronto per il lancio su PC, lo sparatutto fantascientifico bullet hell Astro Burn è un titolo perfetto per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza tesa, impegnativa, ma ugualmente gratificante, il tutto in cui puoi giocare nei panni di un astronauta felino di ritorno da una missione nello spazio per trovare la Terra devastata...

La premessa è che il pilota felino noto come Astro torni a casa dopo un po' di tempo per scoprire enormi astronavi nell'orbita del pianeta. È anche chiaro che queste minacce robotiche hanno fatto un numero sul pianeta, poiché non ci sono esseri umani in vista. Con il loro compagno robot AL a portata di mano, Astro guida la loro nave in combattimento, facendo esplodere e abbattendo qualsiasi minaccia nel tentativo di determinare cosa è successo e come possono salvare la situazione.

Beyond the Pixel non ha ancora condiviso una data di lancio per Astro Burn, ma se vuoi un assaggio dell'azione, puoi dare un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto e vedere alcune immagini e, meglio ancora, vai su Steam per scaricare una demo della prima parte dell'avventura, che promette quanto segue:

"Nella demo di Astro Burn, giochi nei panni di Astro - un impavido pilota spaziale felino con il suo compagno robot - AL, di ritorno da una missione nello spazio profondo, solo per trovare la Terra in rovina, circondata da imponenti macchine misteriose... e non un solo essere umano in vista. Usando la tua curiosità intrinseca e il tuo considerevole arsenale, piloti la tua nave attraverso orde di nemici, sfrecciando sempre in avanti per prevenire ulteriori cat-astrophe!"

Effettuerai il check-out Astro Burn questo fine settimana?