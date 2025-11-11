Diventa un vero facchino del ponte levatoio con questo esoscheletro Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Mentre i facchini sono lavori molto reali che vengono utilizzati in parti del mondo in cui il terreno accidentato e irregolare rende il trasporto di merci una sfida importante, la natura del lavoro che vediamo nella serie Kojima Productions ' Death Stranding è molto diversa. È high-tech e sofisticato, in parte grazie all'incredibile attrezzatura che Sam Bridges e gli altri portatori del mondo possono indossare.

Per fortuna, questo livello di sofisticazione si sta insinuando nel mondo reale, poiché ora in una collaborazione tra Kojima Productions e DNSYS, è stato realizzato un vero esoscheletro che si ispira a Death Stranding 2: On the Beach.

È stato co-progettato dal direttore artistico di Kojima Productions ' Yoji Shinkawa e dal team DNSYS ed è considerato la "prima collaborazione" tra lo sviluppatore e il produttore di esoscheletri, suggerendo che alla fine ne arriveranno altri.

Le specifiche tecniche del modello, che si basa sul modello DNSYS ' Z1 Exoskeleton Pro, spiegano che offre un'autonomia di 15,5 miglia e può migliorare l'arrampicata verticale fino a 9,3 miglia. Ha un miglioramento delle gambe per aggiungere il 50% in più di potenza ai tuoi passi, può sopportare fino al 200% del carico delle ginocchia, fa sentire chi lo indossa più leggero di circa 44 libbre e può gestire una vasta gamma di terreni. Ha anche un sistema di sostituzione rapida della batteria in cui ogni batteria promette oltre quattro ore di utilizzo continuo. In modo Death Stranding, ha luci che esprimono il livello di potenza dell'esoscheletro.

Shinkawa ha discusso di quale sia l'obiettivo di ottenere con questo esoscheletro, aggiungendo: "Abbiamo progettato questo esoscheletro con la stessa passione e precisione come se fosse stato costruito per il mondo di Death Stranding. Ogni dettaglio è stato perfezionato per trasformare la visione futuristica del gioco in realtà, creando qualcosa che Sam stesso potrebbe indossare. Indossandolo è come se il mondo di Death Stranding avesse preso vita, dove l'immaginazione e la realtà finalmente si collegano".

L'esoscheletro cercherà di fare il suo arrivo in tutto il mondo il 2 dicembre e, per quanto riguarda il prezzo, questo non è menzionato esplicitamente, ma una normale edizione non Death Stranding del Z1 dovrebbe costare circa $ 750.

