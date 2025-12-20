Divinity: Original Sin II e tutti gli altri giochi di Divinity ricevono un aumento del giocatore dopo la presentazione del nuovo gioco di Larian

HQ

Ai Game Awards, Larian ha presentato il loro prossimo progetto, Divinity. Abbiamo avuto solo un trailer cinematografico del nuovo RPG annunciato, ma è stato comunque sufficiente a far impazzire i fan mentre lo studio torna al suo amato mondo fantasy.

Per l'entusiasmo dopo questa uscita, migliaia di giocatori sono tornati ai vecchi giochi Divinity. Divinity: Original Sin II ho visto un numero di giocatori di 10.000+ nello scorso weekend, dopo aver solitamente raccolto circa 3.000 giocatori prima.

Inoltre, secondo TheGamer, tutti gli altri giochi Divinity stanno vedendo il numero di giocatori aumentare. Divine Divinity è passato da 33 a 153 giocatori, Beyond Divinity da uno a nove, e Divinity 2 è passato da 62 a 140 giocatori dopo i Game Awards. Il primo Divinity: Original Sin ha avuto un bel salto da circa 900 giocatori a 1.757.

Non si tratta di aumenti enormi, ma mostrano che le persone hanno fame di più Divinità. Non sappiamo quando Larian abbia intenzione di rilasciare questo nuovo RPG, ma sappiamo che sarà un gioco mostruoso. Forse non trattenere il respiro.