Donkey Kong Bananza è in cima alla classifica delle vendite fisiche nel Regno Unito, ma è significativamente indietro rispetto a Super Mario Odyssey

Considerando che è effettivamente il grande titolo di lancio per console per Nintendo Switch 2, ci si potrebbe aspettare che Donkey Kong Bananza voli via dagli scaffali e stabilisca ogni sorta di record come ha fatto l'hardware stesso. Tuttavia, nel Regno Unito, ad esempio, finora non è stato così, poiché sebbene il gioco abbia venduto bene, non ha avuto un lancio titanico.

Secondo The Game Business ' Christopher Dring, DK Bananza ha avuto un forte lancio che lo ha visto in cima alla classifica delle vendite fisiche nel Regno Unito. Ha fatto abbastanza bene da guidare tre volte le vendite di Donkey Country: Tropical Freeze sul Switch 1, ma ha venduto solo circa la metà di quanto Super Mario Odyssey ha fatto anni fa.

Ora potresti pensare che il fisico non sia così popolare come una volta anni fa, e mentre questo è il caso su PlayStation e Xbox, Dring osserva che "non è tanto su Switch. Un po' di più", il che significa che l'equilibrio non è così ripido come altrove. Inoltre, potresti pensare che il fatto che il Switch 2 sia relativamente nuovo avrebbe un impatto, ma questo non è molto diverso da Odyssey, che è stato lanciato diversi mesi dopo l'arrivo del Switch 1.

Certo, dovrebbe comunque essere visto come una vittoria e un grande lancio per DK, poiché senza dubbio il gioco continuerà a vendere e crescere nel corso dei mesi, soprattutto perché il passaparola guida le vendite in un modo che i giochi di Mario tendono a non richiedere.

Hai già giocato a DK Bananza ? In caso contrario, dai un'occhiata alla nostra recensione qui e alla nostra guida per trovare tutte le gemme di Banandium.